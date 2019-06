Mentre il mercato della Grande Distribuzione Organizzata registra un trend negativo nel sud dell’Italia con alcune chiusure repentine un fuggi fuggi generale, ad esempio quello di Carrefour dal Centro Commerciale Campagnia dei passati mesi, Conad divisione Adriatico cresce e rafforza la sua presenza al sud.

Lo fa sfruttando la solidità economica consolidata e raggiunta e la capillarità della rete di vendita, potendo contare su segmenti eterogenei capaci di rispondere a domande molto diverse.

La Cooperativa ha registrato al Bilancio Consuntivo del 2018 un fatturato di 1,2 miliardi di euro, con parametri positivi (+15,5% rispetto all’anno precedente in termini assoluti e +0,8% se si tiene conto della rete omogenea) tali da essere leader di mercato in Abruzzo e Molise, detenendo una quota pari rispettivamente al 27,5% e al 22,7%, secondo quanto riportato da informazioni estratte dal report di Nielsen.

Il direttore generale di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando, si spinge ad una visione ottimistica, dichiarando, all’assemblea annuale degli azionisti, che la società ha posto solide basi per il futuro. Il direttore ha spiegato agli astanti la possibilità di un’ulteriore espansione nel segmente non food, dopo l’operazione di acquisizione di Finiper e sulla riorganizzazione di questi e del loro assortimento offerto alla clientela, nonché opportunità di crescita nei freschi, focalizzando l’attenzione sulla provincia di Macerata e in Abruzzo.

Anche nel format “ipermercato”, il Di Ferdinando ha garantito agli investitori una crescita nel management per consentire anche ai piccoli produttori locali di avere un canale aggregato e concentrato, oltre che moderno, e poter offrire ad un pubblico più ampio la propria offerta dedicata.

A tal proposito, il sostegno e lo sviluppo sul territorio del Sud è comprovato dagli investimenti previsti per il 2021, pari a 78,6 milioni di euro, per impianti che affiancheranno le attuali 410 strutture presenti nelle regioni Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia.

Conad Adriatico ha inoltre valutato i risultati dell’ampliamento nel segmento merceologico in cui opera, attraverso business test, ovvero il PetStore di Pescara (offerta di prodotti dedicati agli animali domestici) che ha mostrato una crescita in doppia cifra e la catena di Parafarmacie, un business risultato altrettanto performante.

Il futuro, secondo il Direttore di Conad Adriatico, vede la cooperativa coinvolta in numerosi progetti e nello sviluppo di diversi format della GDO, compresi gli ipermercati, settore critico dopo l’abbandono della francese Auchan, da anni partner in tale segmento. Le strutture su cui Conad punterà avranno copertura di 5.000 mq con la presenza di “non food”, mentre gli ipermercati non dovranno essere più di 12.000 mq, ma si punterà su numeri più bassi per abbassare anche i costi fissi così alti quando legati a simili grandi strutture.

In agenda, il 2019 prevede l’apertura e l’inaugurazione di sei nuovi punti vendita Conad nelle Marche, cinque in Puglia e altrettanti in Basilicata, sei (due supermercati e quattro discount) in Abruzzo e in Molise. Inoltre, Conad, punta sull’incremento del proprio servizio, dedicando nuovo spazio all’innovazione e all’ammodernamento: la tecnologia è obbligatoriamente indispensabile per ottenere il consenso dai futuri consumatori, i Millennials e i presenti usufruitori, molto attenti anche a questo aspetto. Entro l’anno, in molti negozi della rete Conad Adriatico, sarà possibile pagare utilizzando lo smartphone e i sistemi di pagamento avanzati di nuova generazione.

All’interno della stessa Conad si sta attuando una riorganizzazione dell’assetto societario: dal 2020 le sette cooperative che fanno parte del gruppo si ridurranno a quattro. Conad Adriatico si Chiamerà Conad Sud Est, comprendendo le zone di Ancona e Provincia.

La Cooperativa Conad, molto vicina alla famiglia e al consumatore, così come comunicato dagli stessi spot televisivi dell’uomo in tuta Conad che parla e va a trovare i clienti, risolvendogli i problemi, ha sempre messo al primo posto la tutela del potere d’acquisto del cliente. Le iniziative in tal senso si sono sprecate nel 2018, dai prodotti ai servizi con prezzi convenienti (compresi quelli a marchio), nonché il famoso programma “Bassi & Fissi”, un paniere di prodotti per l’uso quotidiano, indispensabili alle famiglie, offerti a prezzi fissati e molto convenienti.

Sul dato inerente le MdD Conad, ovverossia il Marchio del Distributore, oppure Marchio Commerciale, quei prodotti creati dalla stessa ditta operante nella grande distribuzione (mediante società terze) e distribuiti sugli scaffali con marchio proprio, i dati sono incoraggianti, ma ancora insufficienti rispetto alla quota nazionale media riferibile a questo segmento di vendita. I prodotti a marchio Conad hanno segnato una quota del 26,60% sul fatturato, buon dato, come detto, ma migliorabile, visto che è lontano dalla quota rilevata a livello nazionale, pari a 29,20.

Conad è pronta a raccogliere questa e altre sfide, compreso il salvataggio di Auchan, partner da anni al fianco della cooperativa italiana. C’è molto da fare, ma con Conad al nostro fianco avremo “persone oltre le cose“.