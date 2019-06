Conad del Tirreno e NordiConad saranno le prime a fondersi nel processo di riorganizzazione della grande insegna nazionale operante nel settore della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), distributore di sicuro affidamento già da tempo, in concorrenza con la Coop per la carica di leader di mercato.

Le due realtà si trasformano in Conad Nord Ovest, uno snodo con un fatturato di 4 miliardi di euro annui e un patrimonio netto di 628milioni di euro, risorse basilari sulle quali si svilupperà la nuova realtà territoriale operante nelle varie zone di competenza.

Conad del Tirreno e NordiConad hanno una forte identità e sono legate moltissimo al territorio e alle comunità con le quali operano, seguendo i principi dettati dalla stessa cultura d’azienda, quella promossa dalla promozione Conad “Persone oltre le Cose”.

Un messaggio apparentemente retorico, in realtà concentrato e vivido sulla distanza percettiva psicologica spesso troppo netta dopo la creazione di mega distributori sentiti come impersonali.

Negli anni le due aziende sono si sono preparate a questo passaggio di testimone, creando e seminando le condizioni essenziali per la progressiva crescita di competitività di Conad nella GDO, focalizzandosi sul modello specifico cooperativo tra imprenditori associati come elemento di valore aggiunto.

Dopo il via libera preventivo dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), vedrà la luce questa nuova realtà, operativa dal 1° ottobre, con due fulcri logistici cui si diramerà la rete capillare dei vari format disponibili: a Pistoia e a Modena.

Conad Nord Ovest avrà 381 soci e potrà contare su oltre 16mile addetti per gestire i vari negozi di tutti i formati (ipermercati, supermercati, etc.) in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Sardegna e le province emiliane Modena, Bologna e Ferrara, quelle laziali della capitale Roma e Viterbo e la provincia lombarda Mantova.

Ugo Baldi, amministratore delegato di Conad del Tirreno, ha manifestato entusiasmo per questa nuova prospettiva mirata alla crescita, rassicurando tutti gli operatori e gli investitori che potrebbero intravedere qualche pericolo in questo nuovo assetto organizzativo. Per Baldi le realtà sono culturalmente simili e compatibili e il modello di business della cooperativa risultante dalla fusione avrà maggiori sinergie e potrà competere meglio, grazie a risorse finanziarie rilevanti e le possibilità maggiore d’investimento.

Conad Nord Ovest non si distanzierà di molto dal valore intrinseco del brand e sarà sempre vicina alle persone e ai territori, consentendo di crescere insieme come comunità, in modo cooperativo, lo stesso fattore chiave di Conad.

Grazie a questo nuovo assetto, ha aggiunto il Direttore Generale di NordiConad, Alessandro Beretta, si potrà competere e affrontare le nuove sfide del futuro, sempre più globali e difficili da sostenere per realtà piccole, realizzando anche una strategia distintiva orientata alla persona, all’impresa familiare e al dipendente di presente, il quale potrà essere il socio nel futuro.

Grazie all’identità cooperativa, ha continuato Beretta, si andrà oltre il concetto dei singoli punti vendita nella modalità di gestione e management e si cercherà di gestire e intercettare in modo efficace ed efficiente i gusti del territorio e i flussi dei prodotti presenti sugli scaffali, valorizzando i fornitori e le filiere locali per elaborare al meglio gli input dei nuovi modelli di consumo.

Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, ha spiegato che questo è solo l’inizio del percorso di riorganizzazione che vedrà coinvolti i sette compartimenti in cui è diviso ora l’ecosistema Conad, riducendoli a quattro.

La riorganizzazione e la razionalizzazione dei processi si rivelerà necessaria alla creazione di nuove sinergie e al consolidamento di quelle già presenti, bypassando la difficoltà di un modello organizzativo centralizzato, in crisi e valorizzando il modello imprenditoriale sul quale si fonda Conad stessa.

Pugliese ha concluso il suo pensiero rivendicando la forza di Conad nel legame con il territorio e con i punti vendita, nei quali i soci imprenditori sono presenti e in grado di recepire direttamente i bisogni e il sentiment dei clienti, nonché le necessità logistiche, commerciali, finanziarie e organizzative del singolo punto. Gli stessi soci imprenditori hanno l’imprinting Conad per portare avanti la cultura, l’identità e il modello, creando una struttura organizzativa ad isole, circolare, simile a un arcipelago nel quale tutti operano e sono connessi in un concetto molto moderno, quello della community (comunità).

Il target è quello di consolidare il posizionamento dell’insegna Conad sul territorio nazionale, tra le insegne presenti e operanti nel Bel Paese.