Bando di Concorso

Il Ministero della Giustizia, tramite la Gazzetta ufficiale di oggi, GU n.97 del 10/12/2019 ha indetto un Bando di Concorso per assumere 300 notai nel 2020. Le domande andranno presentate entro il giorno 8 gennaio 2020.

Con il Concorso Notaio 2020 si concludono i concorsi indetti dal Ministero della Giustizia per quest’anno.





Come ogni anno, il concorso per diventare notaio viene bandito per sostituire tutti quei notai che andranno in pensione.

Requisiti

Tra i requisiti richiesti per poter partecipare al concorso per diventare notaio vi è la Laurea in Giurisprudenza. Ma non solo, è anche richiesto il compimento del periodo di pratica notarile o di altro titolo giustificativo.

In questo concorso è stata introdotta una piccola modifica ad un già esistente requisito, si tratta infatti di una novità: il candidato non dovrà essere stato dichiarato non idoneo nei cinque precedenti concorsi da notaio. Fino al concorso precedente, gli anni presi in considerazione erano tre invece di cinque.

Ricordiamo che per poter partecipare al concorso da notaio sarà necessario effettuare il pagamento della tassa di concorso pari a 51,55€ e le marche da bollo per ulteriori 16€.

Prove del Concorso

Prove Scritte

Saranno tre le prove scritte teorico-pratiche che i candidati dovranno affrontare per poter vincere il concorso da notaio.

Una delle prove riguarderà un attimo di ultima volontà, le altre due prove riguarderanno due atti tra vivi. Degli ultimi due atti, uno riguarderà il diritto commerciale.

Ciascun atto dovrà essere compilato attenendosi ai principi degli istituti giuridici relativi all’atto stesso.

Durante le prove scritte sarà possibile consultare i testi dei codici, i testi delle Leggi e dei Decreti dello Stato. Sarà inoltre possibile consultare il dizionario di lingua italiana.

Prove Orali

Per la Prova Orale ci saranno tre differenti prove. I gruppi di materie interessati riguardano il diritto civile, commerciale e di volontaria giurisdizione, le disposizioni riguardanti i tributi sugli affari e le disposizioni che riguardano l’ordinamento del notariato e gli archivi notarili.

Come Fare Domanda

La domanda va presentata online entro l’8 gennaio 2020 compilando il modulo presente sul sito del Ministero della Giustizia.