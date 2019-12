L’iter del concorso atipico per la selezione di 616 operatori giudiziari in molte zone d’Italia ha avuto inizio e stanno continuando le procedure a tal fine, nonostante qualche piccolo intoppo burocratico. Alcuni Centri per l’Impiego (acronimo CPI), hanno già provveduto alla selezione dei candidati, mentre altri stanno pubblicando gli avvisi.

Vediamo in breve di cosa si tratta e diamo l’aggiornamento della situazione, comprensivo di date disponibili, sedi dove è possibile ancora fare domanda e sintesi delle modalità del concorso rivolto principalmente a chi è iscritto nelle liste di questi Centri per l’Impiego e dimostra di avere necessità (ovvero un ISEE sotto una determinata soglia).





Concorso

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Sezione Speciale datata 8 ottobre 2019, il bando per la selezione di 616 operatori giudiziari in tutta Italia richiedeva agli enti competenti territorialmente di definire date e modalità di accesso diverse a seconda delle disponibilità di posti e delle metodiche definite da ogni singolo ente, ossia la Regione e le Province.

L’obiettivo finale del concorso era di assumere operatori giudiziari da inquadrare con contratto a tempo indeterminato e disponibili a lavorare full-time, a tempo pieno, nelle varie organizzazioni pubbliche sparse sul territorio. Occorre assumere queste persone perché ci sono dei posti vacanti in alcuni uffici giudiziari e sussistono lacune di personale addetto all’espletamento delle pratiche di archiviazione dei plichi e dei documenti e con capacità di utilizzo del computer a livello basico.

Le Regioni interessate dal bando sono:

Calabria.

Campania.

Emilia-Romagna.

Lazio.

Liguria.

Marche.

Piemonte.

Puglia.

Toscana.

Veneto.

Occorre fare attenzione perché, a prescindere dalla regione, il bando divideva il territorio in distretti competenti: la qual cosa si traduce in differenti modalità di accesso al concorso, date e sedi diverse dove fare domanda, complicando un po’ le cose. In ogni caso risultato tassativamente coinvolti sempre e comunque i Centri per l’Impiego dove abbisogna assolutamente risultare iscritti.

Aggiornamento: Cpi con Selezioni in Corso e quelle già Concluse

Se avete intenzione di avanzare la vostra candidatura per questo concorso atipico (diversamente dagli altri non ci saranno tantissime prove da superare con tanti concorrenti per pochi posti), ecco la lista dei Centri per l’Impiego che stanno attualmente selezionando e stilando la graduatoria di accesso alle prove, ovvero quelli che apriranno a breve a questa possibilità:

Liguria, distretto di Genova. Le selezioni sono iniziate dal 2 e finirano il 6 dicembre. Rimane la data disponibile di venerdì 6 dicembre, ma solo per chi ha il cognome che inizia con queste lettere: R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Bisognerà presentarsi presso uno dei CPI indicati dal bando e portare con sé ISEE e documento di riconoscimento valido.

Puglia, distretto di Bari. Le selezioni inizieranno dal 9 e finiranno il 13 dicembre.

Piemonte, distretto di Torino. Le selezioni inizieranno dal 10 e finiranno il 16 dicembre.

Emilia-Romagna, distretto di Bologna. Le selezioni si terranno in data unica, il giorno 18 dicembre dalle 9 alle 13. Importante scaricare il modulo e compilare quello giusto perché ogni distretto ne ha uno diverso. E’ possibile anche inviare il modulo con firma digitale o autografa via PEC, ma solo ed esclusivamente nella stessa giornata ed in quell’orario, a pena annullamento.

Occorre fare attenzione perché ogni regione ed ogni distretto ha predisposto un modulo diverso per fare domanda, nonché differenti sedi di accesso e vincoli tassativi diversi per ognuno. Se vogliamo avanzare la nostra candidatura, stiamo attenti a redigere ed utilizzare il modulo idoneo, nonché presentarci agli orari indicati.

In alcune Regioni e Distretti, invece, le selezioni si sono già concluse, ma se abbiamo perso questa possibilità, potremo tranquillamente avanzare la nostra candidatura in altre regioni iscrivendoci preventivamente al Centro per l’Impiego locale. Ecco la lista dei CPI che già hanno concluso il processo di selezione e dato la possibilità ai candidati di fare domanda:

Toscana, distretto di Firenze. Le selezioni si sono concluse il 25 novembre.

Piemonte, distretto di Torino, CPI Aosta. Le selezioni si sono concluse il 29 novembre.

Marche, distretto di Ancona. Le selezioni si sono concluse il 29 novembre.

Liguria, distretto di Genova, CPI Savona Le selezioni si sono concluseil 4 dicembre.

Aggiornamento: CPI che devono Pubblicare gli Avvisi di Selezione

Se da un lato alcuni Centri per l’Impiego hanno già finito le procedure di selezione per questo concorso ed altri le hanno già programmate, alcuni devono ancora pubblicare gli avvisi di selezione ed i cittadini interessati sono in attesa di ulteriori comunicati al riguardo.

Ecco la lista delle Regioni, dei Distretti e dei Cpi che ancora devono comunicare ai loro iscritti la data e le sedi per l’accesso a questa possibilità:

Sede centrale , Roma.

Calabria, distretto Catanzaro e Reggio Calabria.

Campania, distretto Napoli e Salerno.

Lazio, distretto di Roma.

Liguria, distretto Genova, CPI Imperia.

Lombardia, distretto di Milano e Brescia.

Veneto, distretto di Venezia.

Se siete interessati a partecipare in queste zone per l’accesso ai posti disponibili, bisogna aspettare le comunicazioni da parte delle istituzioni, ovvero è possibile recarci presso i Cpi chiedendo informazioni al riguardo.

Concorso: Come Funziona

Come abbiamo anticipato, si tratta di un concorso atipico perché coinvolge i Centri per l’Impiego e si basa su determinati criteri reddituali e di bisogno legati alla persona. I Cpi, infatti, accoglieranno tutte le richieste di candidature e stileranno una graduatoria secondo i criteri stabiliti dalla normativa e tenendo conto di eventuali punteggi aggiuntivi. I Cpi inseriranno nella graduatoria un numero di candidati in numero doppio ai posti disponibili: se i posti in un Distretto sono 10, allora la graduatoria conterrà 20 nomi.

Molto importante ricordare che sarete voi a dover segnalare al personale del Cpi il possesso eventuale di titoli di preferenza che vi daranno maggiori punti e vi faranno scalare la graduatoria.

Dopo aver stilato la graduatoria, i Cpi trasmetteranno la stessa alle Corti di Appello competenti per territorio, indicando espressamente il punteggio assegnato ad ogni candidato avviato alla selezione, comprensivo di altre informazioni ritenute utili ai fini della scelta finale.

La selezione dei candidati avverrà presso le Corti di Appello competenti territorialmente e consterà di un colloquio ed una prova pratica per comprovare la nostra idoneità al lavoro che andremo a svolgere. Le Corti avviseranno i candidati scelti con una raccomandata A/R indicando sede e data di svolgimento della prova.

La prova si baserà sul:

Riordinamento fascicoli e archivio, ossia capacità di riordinare fascicoli cartacei.

Verifica della capacità di utilizzare un computer e del possesso di conoscenze basilari sui sistemi informatici. In pratica vi si chiederà di utilizzare programmi di videoscrittura (es. il famoso Word), ossia la Posta Elettronica, nonché la capacità di navigare in rete, attraverso Internet.

Le Corti di Appello, comprovato il possesso delle caratteristiche richieste, provvederà a scegliere i fortunati.