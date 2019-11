Nell’ambito del concorso che sta interessando sempre più una moltitudine di persone, vista l’ampiezza della platea di candidati e la modalità stessa di questo procedimento, diversa dal solito e legata all’iscrizione nei Centri Pubblici per l’Impiego (CPI) delle regioni interessate dal bando, si sta procedendo, seppur a piccoli passi. Vediamo l’aggiornamento della situazione.

Come abbiamo annunciato con dovizia di particolari in un nostro precedente articolo che vi invitiamo a leggere se volete saperne di più al riguardo, lo Stato ha emanato un bando per assumere 616 operatori giudiziari da assegnare alle province e le regioni che ne hanno fatto richiesta (trovate l’intera lista con il numero dei posti nell’articolo correlato).

Si tratta di un concorso in cui ogni regione può, entro un certo lasso di tempo, decidere i tempi ed i modi per l’accesso alla selezione che porterà il doppio dei candidati ricercati (se il numero di posti disponibili è 30, i candidati selezionati sarannno dunque 60) a cercare il lavoro tramite una prova di idoneità pratica per dimostrare di saper archiviare i documenti, i fascicoli e saper utilizzare il pc a livello basico (programmi di videoscrittura, navigazione internet, posta elettronica, etc.).

La Lombardia

I Centri per l’Impiego della Lombardia, nonostante avessero confermato l’inizio del periodo di selezione posto al 18 novembre, hanno emanato un avviso che sposta questo termine a data da destinarsi. I candidati risiedenti nella regione lombarda, dunque, dovranno organizzarsi in altro modo, per tempo e rimanere in attesa del nuovo periodo.

Ecco il comunicato ufficiale:

Si rende noto che il giorno 18 novembre, la prevista chiamata sui presenti non avrà luogo. Sarà definita una nuova data rispetto alla quale si assegnerà pubblicità e diffusione. Si invitano gli utenti che intendono candidarsi a verificare l’indicazione della nuova data in cui avverrà la chiamata sui siti istituzionali della Provincia Lombardia e della Città Metropolitana di Milano (compresi l’AFOL di Città Metropolitana di Milano e di Monza e Brianza).

Occorre, dunque, restare in attesa e controllare quotidianamente questi siti organizzandosi per tempo se vogliamo partecipare alle selezioni fatte per i posti disponibili nella regione lombarda.

La motivazione alla base dell’annullamento è contenuta nello stesso avviso e riguarda la convocazione da parte dei vertici del Ministero della Giustizia con le amministrazioni regionali interessate dal bando: un tavolo tecnico che avverrà il giorno 20 novembre e potrebbe far slittare anche altre date di questo concorso.

Le Altre Regioni e Province

Il concorso, nonostante sia di interesse collettivo, visti anche i tempi in cui viviamo e la situazione critica italiana, rimane ancora incerto per quanto concerne proprio le date ed ulteriori indicazioni al riguardo. Occorre interfacciarsi quotidianamente anche con i Centri per l’Impiego dislocati nelle zone di vostro interesse per restare aggiornati.

La situazione nelle altre regioni e province d’Italia vede solo le Marche, la Puglia e la città di Aosta (distretto di Torino) aver già previsto date e periodi certi per la selezione, a meno di ulteriori proroghe derivanti sempre da questo tavolo tecnico.

Dagli altri Centri per l’Impiego interessati dal bando non è ancora giunto alcuna certezza al riguardo. Ecco quali sono:

Roma: Sede Amministrazione Centrale.

Calabria (Distretto di Catanzaro e Reggio Calabria).

Campania (Distretto di Napoli e di Salerno).

Emilia Romagna (Distretto di Bologna).

Lazio (Distretto di Roma).

Liguria (Distretto di Genova)

Lombardia (Distretto di Milano e Distretto di Brescia).

Piemonte (Distretto di Torino, esclusa la città di Aosta

che ha già, come detto, indicato la data). Toscana (Distretto di Firenze).

Veneto (Distretto di Venezia).

Escludendo la Puglia (Distretto di Bari) e le Marche (Distretto di Ancona) che hanno indicato rispettivamente periodi di accesso al bando in questa maniera:

Puglia: dal 25 novembre (8.30) al 6 dicembre 2019 (fino alle 11.30).

dal 25 novembre (8.30) al 6 dicembre 2019 (fino alle 11.30). Marche: dal 25 al 29 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle 12.30 presso i CPI.

Per le altre rimane ancora tutto in stand-by e non escludiamo sorprese anche per queste due regioni.

Requisiti e Documenti Necessari per Partecipare

Non entrando nel dettaglio di un bando che abbiamo già descritto con dovizia di particolari, fermo restando la possibilità per ogni regione interessata di normare al riguardo, i documenti necessari per partecipare alla fase selettiva ed essere designati per andare a fare la prova di accesso che ci farà assumere con contratto a tempo indeterminato come operatori giudiziari, sono questi:

Documento di identità in corso di validità.

Certificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità.

Il Centro per l’Impiego competente si occuperà di redigere la graduatoria dalla quale saranno estratti, come detto, partecipanti pari al numero doppio rispetto alle richieste. E’ possibile portare a conoscenza del CPI di eventuali titoli di preferenza posseduti in base alle normative italiane (ad esempio certificazione di invalidità, etc.) per ottenere un maggiore punteggio, ma quest’azione sarà a carico vostro. Dovrete voi andare al CPI portando documenti e prove di possesso di questi titoli di preferenza.