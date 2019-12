Periodo di feste, di gioia, felicità e di grandi abbuffate soprattutto di dolciumi e tutto quanto possa offrire la tavola insieme alle varie specialità culinari. Grazie ai controlli che le aziende, ma anche i grandi distributori fanno quotidianamente sui prodotti, sappiamo di essere tutelati e ci fidiamo di quel marchio ovvero di quell’insegna anche per questo motivo.





Gli errori e gli incidenti possono accadere, l’importante è comunicare per tempo e avvisare tutti quanti di un potenziale pericolo come ha fatto la nota catena di supermercati Carrefour in riferimento a un prodotto presente nella sua ampia gamma e risultato a rischio.

A stretto giro, nonostante le festività, anzi, particolarmente proprio in ragione di queste e del fatto che si possano consumare questi prodotti in tale periodo, la catena ha emanato un’allerta riguardo alcuni confetti a mandorla di colore rosso per un rischio connesso al colorante utilizzato.

Un rischio serio, relativo al carattere potenzialmente nocivo di qualche elemento chimico utilizzato impropriamente o finito per errore nel prodotto. L’azienda ha comunque disposto subito il richiamo del prodotto e lo ha ritirato dagli scaffali di tutti i numerosi punti vendita a marchio Carrefour sparsi per l’Italia.

Se abbiamo acquistato il prodotto indicato, allora non mangiamo assolutamente questi confetti perché dalle analisi è emersa una percentuale troppo elevata di un certo additivo utlilizzato proprio per donare la caratteristica colorazione rossa al confetto. Questo è risultato superiore alla soglia definita da norme e leggi redatte proprio per la salute pubblica e dei cittadini.

Marca e Lotto

Ecco qual è il prodotto, la marca e il lotto dei confetti ritirati, ricordandovi di non mangiarli se li avete già acquistati e si trovano in casa vostra, pronti a finire in tavola per le festività ovvero per accogliere amici e parenti dando un piccolo dolce presente:

Confezione da 250 grammi di confetti a mandorla marca Pelino prodotti dall’azienda Mario Pelino nello stabilimento di Sulmona in provincia dell’Aquila in Abruzzo. Il lotto oggetto di analisi e risultato potenzialmente a rischio è il numero LD 1986C10RR come riportato sulle confezioni a nota. La data di scadenza del lotto ritirato dal mercato è agosto 2022.

L’allerta, come anticipato, è atto dovuto a seguito del riscontro di una quantità troppo elevate del colorante E124 rosso cocciniglia, di origine sintetica.

I soggetti più a rischio sono i bambini, gli anziani e le persone malate, ovvero i più deboli dal punto di vista fisico: mangiare questi confetti con quantità di colorante elevato, può dare origine a eruzioni cutanee e provocare allergie con tutti gli effetti secondari di diversa gravità da non sottovalutare.

Carrefour avvisa tutti i consumatori di aver intrapreso già tutte le attività di prevenzione del caso e consiglia a coloro che hanno già acquistato il prodotto, di non consumarlo e fare attenzione ai dati iscritti sulla confezione stessa nella grammatura indicata.

Nel caso abbiate comprato questo prodotto, riportatelo tranquillamente al punto vendita Carrefour dove lo avete acquistato anche se non avete più la prova d’acquisto, ovvero il codice fiscale. L’insegna di Carrefour, infatti, provvederà a ritirare la confezione di confetti potenzialmente pericolosa e vi rilascerà un buono per fare la spesa, ovvero vi rimborserà l’intera cifra.