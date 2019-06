Il Premier Conte, scelto dagli esponenti di spicco delle due compagini di maggioranza come personalità di garanzia, non usa giri di parole per definire il pericolo imminente. Questa sera ci sarà il faccia a faccia con i Ministri dell’Interno Salvini e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali Di Maio per capire quale linea strategica tenere nei prossimi mesi e parlare del Decreto Sicurezza.

Nell’incontro, però, si parlerà anche dell’allarme e del rischio concreto sui risparmi degli italiani, così come ha tuonato Conte in una sua intervista al Corriere della Sera, palesando ai cittadini italiani il rischio derivante dal braccio di ferro in atto con l’Unione Europeo e sulla procedura di infrazione appena avviata che vedrà ben 17 stadi gravanti sul paese considerato colpevole, il nostro.

Come oramai sappiamo da giorni, la Commissione Europea non ha ritenuto congrue le misure poste in atto dal Governo Italiano per il contenimento del deficit ed ha avviato la prevista procedura d’infrazione, cui non si conoscono le conseguenze, dato che è una prima assoluta. Le motivazioni contenute nella lettera del Ministro dell’Economia Tria, non sono state reputate soddisfacenti e la situazione di sfiducia potrebbe peggiorare se i mercati dovessero reagire male.

Conte mette di fronte il popolo italiano al fatto compiuto, ammettendo la gravità della situazione e avvisando sulla possibile fase d’incertezza ulteriore che potrebbe calare sul sistema paese Italia, ponendo a rischio gli stessi risparmi degli italiani, la cui liquidità presente sui conti correnti sta toccando apici molto alti.

Il Premier è molto chiaro: si dimetterà se l’Italia non risolverà a breve la questione europea, trovando un compromesso che accontenti entrambe le parti. Se non riuscirà ad evitare la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, ammetterà il fallimento del suo operato e passerà la mano ed in questo contesto chiama al suo fianco Giovanni Tria, il ministro dell’economia la cui reputazione nel mondo finanziario è inattaccabile.

Conte, inoltre, avvisa i suoi mandatari Salvini e Di Maio, affinché abbassino i toni e lascino procedere lui in tal senso, senza dare ulteriore tensione ai rapporti già ai minimi storici con i dirigenti massimi europei.

La procedura d’infrazione graverebbe sull’Italia sia in termini assoluti, sia per quanto concerne la sua situazione congiunturale, in recessione tecnica sul finire del 2018: gli investitori fuggirebbero dall’Italia e dai suoi titoli e le agenzie di rating inizierebbero ad indicare il Bel Paese vicino al baratro con i loro parametri al ribasso (il cosiddetto downgrade).

Non solo, quindi, l’ipotetica sanzione connessa alla procedura d’infrazione stessa, ma le ripercussioni sarebbero ingenti e accompagnerebbero l’operato italiano nel corso dei prossimi anni nei quali il paese sarà soggetto a controlli e verifiche sui conti e quasi un commissariamento. Roma non avrebbe più, infatti, pieno controllo sullo stato e la sovranità economica si ridurrebbe, facendo venire meno i presupposti necessari agli investimenti infrastrutturali di cui l’Italia necessita da anni.

In conclusione, paventa rischi sui risparmi italiani che diverrebbero merce pregiata per una tassa patrimoniale prevedibile o, comunque, ridurrebbero il proprio potere negoziale.

La sfida in campo aperto con l’Unione Europea, secondo Conte, sarebbe un cul-de-sac, un autogoal clamoroso, mentre lui auspica di riuscire a risolvere la questione entro il più breve tempo possibile, giocando secondo le regole.

La procedura d’infrazione va assolutamente evitata. Gli italiani e i loro risparmi saranno salvi.