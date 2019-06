Stamattina il Ministero dell’Economia ha deciso di attuare la prima mossa per mettere i conti in ordine dello Stato. Per venerdì 28 giugno è stata convocata l’Assemblea dei Soci di Cassa Depositi e Prestiti controllata per circa l’ 83% proprio dal Tesoro, con all’ordine del giorno un atto particolare.

Durante la riunione tra esponenti minoritari e lo stesso Tesoro sarà deciso un maxi dividendo in favore dello Stato pari ai 960 milioni di riserve di utili portati a nuovo sul residuo utile del 2018. Non un atto innovativo, né una novità, perché solo il mese scorso si era utilizzata la stessa manovra finanziaria.

Al Ministero non andrebbe la cifra totale, in ragione della percentuale pari a 82,77% per la precisione: il dividendo strappato a favore del MEF sarebbe di 794,5 milioni di euro. Agli altri soci, alcune fondazioni bancarie, spetteranno 152,9 milioni, pari alla quota detenuta, il 15,93% ed una parte sarà destinata allo stesso bilancio di Cassa Depositi e Prestiti, che detiene l’1,3%.

Questo gettito extra nella giornata in cui il Premier Conte sta giocando le sue carte, insieme a Tria davanti ai dirigenti europei per evitare la procedura d’infrazione, non pare essere una mossa estemporanea, ma assolutamente parte di una strategia e degli incartamenti portati a Bruxelles.

Come già anticipato, a fine maggio la CDP aveva già deliberato per lo stacco di una maxi-cedola a favore degli azionisti, all’atto dell’approvazione del bilancio 2018, nel quale si è registrato un utile netto di 2,5 miliardi, in aumento rispetto ai 2,2 del 2017. Il dividendo precedente era stato più alto, 1,55 miliardi, il 15,5% superiore a quello staccato l’anno passato, pari a 1,34 miliardi. In quel frangente il Ministero e le fondazioni si divisero il “malloppo”in questa maniera: 1,3 miliardi (1,1 nel 2017) al primo e 251 milioni (217 nel 2017) al secondo.

In ogni caso è la prima volta nella storia in cui il Tesoro imprime questa accelerazione allo stacco dei dividendi e tale scelta si spiega solo come “dono” al negoziato in atto a Bruxelles. Il Governo sta infatti mettendo in campo tutte le possibili tattiche ed azioni per evitare danni ulteriori derivanti da questa guerra con gli euroburocrati, la quale è figlia soprattutto di una tensione politica e di vedute differenti tra l’esecutivo giallo-verde e le massime cariche attualmente collocate sulle poltrone europee. Senza dimenticare che, dopo le elezioni europee del 26 maggio scorso, l’Europa vedrà presto un cambio radicale in queste postazioni e la situazione potrebbe essere radicalmente diversa.

Con lo spread che è sceso a 244 punti (-1,25%) anche oggi e i rendimenti dei titoli a scadenza decennale pari a 2,11%, ma così bassi da tempo, allora c’è di che ben sperare.