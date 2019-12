La cornamusa scozzese è di certo uno strumento musicale caratteristico della cultura scozzese, legato ad usi, costumi ed alla storia locale a doppio filo. Il suono di questo strumento è talmente profondo e particolare da condurre chi lo ascolta direttamente in una terra lontana, sulle pendici di colline come le Highlands dove sono state girate pellicole di culto che hanno fatto conoscere la storia degli orgogliosi scozzesi in tutto il mondo.

Tutti noi ricordiamo il film Braveheart che ha reso famoso Mel Gibson, interprete sublime di quello che è un vero e proprio eroe nazionale, simbolo di una volontà ferrea ed un sentimento ancora vivo d’indipendenza e libertà.





Se siamo appassionati di musica, ovvero vogliamo iniziare a suonare la cornamusa, occorre però avere un minimo di conoscenza al riguardo.

Storia: Dalle Origini ad Oggi

La cornamusa nasce moltissimo tempo fa nell’area dove nacque la civiltà moderna, la culla del Mediterraneo. Con il termine “cornamusa” all’epoca si definiva una numerosa famiglia di strumenti e non uno solo: all’interno di questa categoria c’erano centinaia di tipologie tutte diverse ed identificabili molto spesso con la popolazione ed il territorio.

La cornamusa scozzese pare sia stata esportata in Scozia dai Celti o dai Romani che arrivarono a conquistare anche gran parte dell’attuale Gran Bretagna, istituendo il Vallo di Adriano, una muraglia fortificata per proteggere l’impero dagli invasori barbari esterni.

Gli scozzesi fecero proprio questo strumento e lo svilupparono con elementi peculiari: nacque così la cornamusa scozzese, chiamata in gergo popolare “La regina delle Highlands”.

Questo strumento ha contraddistinto la cultura scozzese fino a divenirne un vero e proprio elemento distintivo alla pari del kilt, il gonnellino a quadri ricamati indossati dagli improvvidi scozzesi. Con la cornamusa si eseguivano i brani della musica celtica, un sound affascinante, accattivante e melodioso, antico, ma anche moderno visti i vari movimenti musicali emersi come il Gothic.

Questo affascinante strumento dalla conformazione e dalle forme tipiche di quella cultura, dopo patrimonio stesso del folklore nordico, è stato utilizzato per fini turistici e per scopi commerciali, sdoganandolo dalla stessa cultura scozzese fino a farlo divenire icona mondiale.

La musicalità stessa della cornamusa, legata al respiro della persona umana e fisiologicamente allineato alla cassa toracica che si espande e si retrae, caratterizza questo strumento musicale e gli dona qualcosa di antropologico, affine all’essere umano, oltre ad una connotazione mistica tipica di quei territori.

Oltre a questo, il sound espresso è stato rivalorizzato in chiave moderna, come abbiamo anticipato, riarraggiandolo in chiave pop e metal.

Com’è e Come si Suona

Tecnicamente la cornamusa è uno strumento musicale aerofono a serbatoio, ovvero a sacco: si tratta, dunque, di uno strumento che si suona grazie all’aria contenuta in un recipiente che sia plasmabile e manipolabile meccanicamente.

La cornamusa è composta da vari elementi:

Sacca. In origine si utilizzava la pelle degli animali, ora si usano materiali sintetici anche per ragioni animalistiche e di tutela della natura. Questo è il corpo principale dello strumento.

In origine si utilizzava la pelle degli animali, ora si usano materiali sintetici anche per ragioni animalistiche e di tutela della natura. Questo è il corpo principale dello strumento. Insufflatore. Si tratta di un tubo che si va ad inserire nella sacca e possiede una valvola che non consente all’aria di uscire, ma solo di entrare attraverso quell’orifizio. Il suonatore, grazie all’insufflatore, riempe la sacca con aria e così permette allo strumento di suonare.

Si tratta di un tubo che si va ad inserire nella sacca e possiede una valvola che non consente all’aria di uscire, ma solo di entrare attraverso quell’orifizio. Il suonatore, grazie all’insufflatore, riempe la sacca con aria e così permette allo strumento di suonare. Quattro Canne comprensive di ancia (sottile linguetta che vibra) : Tre canne emettono una nota fissa a priori. L’ancia in questo caso è fissa e singola per ognuna di esse. Chanter. Una di queste canne ha questo particolare nome perché è quella che consente di eseguire la melodia. Per il Chanter ci sono due ancie.

:

Per suonare la cornamusa, basta riempire la sacca soffiando attraverso l’insufflatore e farlo modulando la stessa frequenza di riempimento. La musica esce grazie all’azione del suonatore che fa uscire quest’aria presente nella sacca premendo il serbatoio tra il costato e l’avanbraccio nella tipica posizione del cornamusiere.

E’ molto importante riuscire ad agire in modo coordinato ed occorre tanto esercizio e pratica perché si riesca s suonare la cornamusa in modo efficace e non storpiato.

La canna che consente di esercitare il cosiddetto virtuosismo è naturalmente quella che esprime la melodia, il chanter. Mentre le altre possono suonare solamente una nota, il chanter emette tutte le differenti note e ti fa creare le melodiose composizioni tipiche di questo modo di suonare.

Chiaramente, al pari del flauto, occorrerà muovere le dita chiudendo i fori in modo diverso e con differenti velocità per interpretare le singole note e gli accordi possibili, ottenendo anche diversi effetti e personalizzazioni ad alto livello. Se acquisiremo padronanza di questo fantastico strumento, riusciremo ad avere delle perfomance musicali davvero incredibili e potremo realizzare musiche soliste o di accompagnamento anche ad altri strumenti.

Prezzo e Consigli

Prima di acquistare la cornamusa ed avventurarsi nel cercare di suonare questo gioiellino musicale, dobbiamo seguire alcuni consigli ed avvertimenti prioritari se vogliamo seguire davvero questa passione.

Innanzitutto dobbiamo amare la musica e sapere che occorrerà impegno ed abnegazione e non otterremo subito i risultati sperati. Oltre a questo, c’è anche un aspetto economico da valutare con criterio: le cornamuse scozzese costano molto, anche perché sono strumenti musicali complessi e con diverse strutture integrate, nonché materiali ricercati e costosi.

Come altri strumenti musicali, anche la cornamusa può essere un pezzo unico e non per questo industriale: ci sono tantissimi bravi artigiani che realizzano una cornamusa con caratteristiche estetiche, strutturali e di suono uniche. Mentre se vogliamo appropriarci di uno strumento a costi inferiori, possiamo rivolgerci chiaramente alla produzione di serie industriale. Meno affascinante, ma per iniziare può andare bene.

Se siamo alle prime armi, prima di comprare una cornamusa e spendere soldi a tal proposito, oltre a verificare la nostra costanza e la passione, il fuoco della musica che ci deve assolutamente sospingere allo studio ed alla pratica basilari, possiamo agire in un altro modo. Possiamo acquistare un practice chanter, ossia un flauto da allenamento che imita praticamente la canna chanter della cornamusa scozzese.

Se, invece, vogliamo una cornamusa professionale o da suonare come hobby, oppure per stupire gli amici, dobbiamo valutare la nostra preparazione al rugardo ed orientarci nella scelta tra vari standard qualitativi, a diversi livello di costo. Se siamo dei principianti, oltre al practice chanter, valutiamo l’acquisto di una cornamusa entry-lever di livello basilare, mentre se abbiamo già conoscenze e pratica allora rivolgiamoci a cornamuse di maggior pregio.

Proprio a causa delle nostre esigenze e della qualità ricercata nei materiali utilizzati e nella tipicità e pulizia del suono stesso, il prezzo di una cornamusa scozzese varia tantissimo. Potremo riuscire ad accaparrarci una cornamusa entry-level anche spendendo solo poche decine di euro, ma avremo tra le mani uno strumento di bassa qualità, non di certo professionale, ma comunque in grado di darci quel là iniziale.

Se vogliamo un minimo di qualità ed abbiamo bisogno di fare uno step ulteriore, allora il prezzo varierà in base ai materiali utilizzati a seconda del costo intrinseco:

Cornamusa in materiale plastico. Prezzo nell’ordine delle centinaia di euro.

Prezzo nell’ordine delle centinaia di euro. Cornamusa in legno. Prezzo vicino 1.000€ se non superiore.

Se volete avvicinarvi a quest’arte, in ogni caso, il consiglio basilare è quello di evitare il fai-da-te che potrebbe anche farvi abbattere sui risultati e farvi perdere stimoli. Rivolgetevi ad un buon insegnante o istruttore che saprà senz’altro indicarvi la strada maestra per imparare a suonare la cornamusa scozzese, focalizzando la nostra attitudine musicale e consigliandoci sugli strumenti più adatti al nostro livello.