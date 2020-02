Il bilancio degli infetti italiani da Coronavirus continua a crescere. Al momento sono stati confermati 14 casi in Lombardia mentre in Veneto due persone sono risultate positive ai test preliminari.

Cosa sappiamo di questi primi casi? La prima persona contagiata non è mai stata in Cina. Ci sono alcuni dubbi su chi possa averlo contagiato, l’ipotesi principale è un collega con cui è andato a cena e che era da poco rientrato dalla Cina. Le ipotesi sul paziente zero però non sono certezze in quanto attualmente non è risultato positivo al Coronavirus. Se ne deduce che o è completamente guarito o che non è lui ad aver iniziato il contagio in Italia.





Gli altri infetti sono la moglie del 38enne (in dolce attesa al 8° mese di gravidanza) ed un amico di famigila. Quest’ultimo è il figlio del titolare di un bar di Codogno e altri tre contagiati sono assidui frequentatori di questo bar.

A questi si sono aggiunti durante il pomeriggio altri 8 casi accertati. 5 di questi sono operatori sanitari, medici ed infermieri dell’Ospedale di Codogno, gli altri 3 sono dei pazienti dell’Ospedale.

Altre due persone sono risultate positive ai primi test da Coronavirus in Veneto, a Padova. Si avrà la certezza del Virus Cinese non appena si otterrà la conferma dall’Ospedale Spallanzani di Roma. Dei due, uno sarebbe in condizioni critiche e sottoposto a terapia intensiva. Sappiamo che sono due cittadini di Vo’Euganeo, uno classe ’42, l’altro classe ’53.