I metodi utilizzati sino ad oggi per capire se una persona è infetta o meno da Coronavirus richiedono tempo. Vengono infatti fatte delle analisi ed i risultati possono arrivare solo dopo alcune ore.

Nella situazione che stiamo vivendo in questi giorni, si capisce bene che abbiamo il bisogno di risposte molto più rapide, soprattutto perchè inizialmente la persona infetta è asintomatica, ossia non riconosce alcun tipo di sintomo o problema. Basta pensare a quanto accaduto a Civitavecchia, per un ipotetico caso di Coronavirus (poi dichiarato falso allarme) più di 6000 persone sono rimaste bloccate a bordo di una nave da crociera, come una sorta di quarantena.





Dall’est della Cina arriva una notizia “confortante”, alcuni scienziati di Wuxi avrebbero creato un kit che permette di effettuare una diagnosi rapida sulle persone che mostra, nell’arco di pochi minuti (da 8 a 15 per l’esattezza), se il soggetto analizzato è positivo o meno.

Si tratterebbe di un kit facilmente trasportabile e sicuramente indispensabile per limitare il diffondersi di una potenziale epidemia.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia di Stampa Adnkronos, il kit verrà ora riprodotto in larga scala. L’azienda produttrice ha dichiarato di riuscire a produrre circa 4000 kit al giorno.

In una delle province più colpite dall’epidemia, nella città cinese di Hubei, i kit sarebbero già in uso.