Un paziente asintomatico può trasmettere il virus? Si erano fatte diverse supposizioni, ora dalla Germania arriva la conferma: il coronavirus può essere trasmesso anche durante il periodo di incubazione.

Un articolo del New England Journal of Medicine spiega come un paziente asintomatico possa trasferire il virus ad un altro soggetto.





Nel dettaglio, si parla di una donna cinese che da Shanghai è arrivata in Germania, per motivi di lavoro, il 19 gennaio 2020.

La signora ha partecipato a diversi incontri di lavoro e sino al giorno 21 gennaio è stata in perfetta salute.

Il giorno 22 gennaio 2020 la signora è ripartita dalla Germania verso la Cina e durante il volo ha iniziato a sentirsi male. Subito sono stati effettuati tutti gli esami del caso e dai risultati si è avuta la conferma: si trattava di Coronavirus.

Il 24 gennaio, una delle persone che aveva partecipato agli stessi incontri di lavoro della donna cinese si è ammalato. Alcuni giorni dopo, il 28 gennaio 2020 altri tre tedeschi che erano stati a contatto con la collega di origini cinesi hanno iniziato a star male. Per tutti e quattro si è avuta la conferma: infetti da coronavirus.

Da questo è stato confermato che, i soggetti infetti da coronavirus, nel periodo finale dell’incubazione, quando ancora non manifestano alcun tipo di sintomo, possono contagiare gli altri e trasmettere ad altre persone il virus.

Sembra decadere, quindi, la teoria che solo i pazienti con sintomi possono contagiare terze persone, teoria sostenuta anche nella Conferenza di ieri dal Premier Conte con il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Professor Ippolito.

Se confermato, serviranno pertanto misure molto più drastiche per cercare di limitare i casi di contagio e un’attenzione particolare nel capire dove questi due turisti siano passati e con chi hanno avuto contatto. Qui trovate tutto il loro viaggio in Italia, con le tappe toccate.

Nessun allarmismo dunque, ma la chiarezza è d’obbligo e occorre capire con cosa gli italiani potrebbero avere a che fare prima che sia troppo tardi.