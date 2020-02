Mentre la gente continua a morire in Cina, flagellata da questo Coronavirus che semina paura nel paese asiatico, ma non solo, in Italia oltre i due casi segnalati e già posti in quarantena, c’è un contagio che sta pian piano salendo di tono: l’escalation del terrore.

Da nord a sud, senza distinzione alcune, sono molti gli episodi già da raccontare e consegnare alla cronaca. A Roma in un bar vicino alla Fontana di Trevi, è comparso un cartello affisso con una scritta che i frontalieri italiani ben ricordano quando lavoravano in Svizzera anni addietro, seppur con i tutte le differenze del caso:





A causa delle disposizioni internazionali di sicurezza, a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso di entrare in questo posto. Ci scusiamo per il problema.

Gli altri commercianti si sono subito dissociati da quest’iniziativa, naturalmente figlia della paura del contagio che è comprensibile. Dopo poco il cartello è sparito fortunatamente, ma si tratta di un sintomo di qualcosa che può scoppiare da un momento all’altro.

WhatsApp

Come riportato dal Corriere della Sera, a Tivoli una mamma apprensiva ha inviato alle altre mamme facenti parte di un gruppo WhatsApp, un messaggio vocale che sa di allarmismo vero e proprio, quasi strumentale e sicuramente figlio di un comportamento ai limiti del dolo.

Ecco il messaggio:

Buonasera mamme, volevo avvisare di non portare bambini assolutamente all’Umberto I: una mia cugina stava portando lì il figlio che sta male e l’hanno buttata fuori perché c’è un bambino con questo virus e altri dieci sospetti.

Fermo restando che un procurato allarme è un reato penale, se sussistono i requisiti, anche quest’esempio è un sintomo della stessa malattia che sta contagiando una nazione intera e che la scarsa informazione, anche da parte di molti esperti nel settore ancora non concordi su alcuni aspetti, ad esempio se il virus sia contagioso solo se il paziente è sintomatico ovvero quando è ancora in incubazione, destano perplessità.

Locali Deserti

Il Coronavirus di certo in Italia non ha ancora fatto fortunatamente nessuna vittima, ma dal punto di vista commerciale e finanziario sono già molte le lesioni che quest’infezione sta provocando a livello mediatico più che igienico-sanitario (e speriamo che da noi non arrivi mai al livello di quanto sta accadendo a Wuhan).

Nel 2003, ai tempi della Sindrome Respiratoria che terrorizzò il mondo intero, la Sars, i bollettini erano pubblicati dal Ministero della Salute e di certo non c’era la velocità e la possibilità di alterarne il contenuto come accade oggi con Twitter e gli altri social.

Le vittime della Sars furono allora 800, ma le ripercussioni dal punto di vista delle attività commerciali negli altri paesi, Italia compresa, furono allora gravi e già adesso se ne vedono i risultati.

I mercati finanziari hanno un andamento altalenante e l’economia reale soffre e soffrirà di quest’idiosincrasia verso la cultura cinese, a causa della paura dominante e non di certo per altre logiche che ora non c’entrano molto.

Jianguo Shu, proprietario di Dao, uno dei dieci migliori ristoranti cinesi migliori al mondo fuori dal paese asiatico secondo China Easteat Culture Group e presidente dell’associazione ristoratori cinesi nella Capitale, ha già stimato un crollo superiore al 50% con picchi del 70% per tutti i ristoranti cinesi presenti a Roma. Tra questi ci sono già alcuni titolari che stanno licenziando il personale e i camerieri perché non possono pagarli.

Milano

La stessa situazione non è solo figlia del Sud, ma si presenta, con alcune differenze, anche nella Capitale Economica, Milano. I locali cinesi e orientali in genere (circa 5.000), secondo quanto stimato dalla Fipe-Confcommercio, perderebbero circa due milioni di euro al giorno a causa della psicosi da Coronavirus e dell’allarmismo generale, comprensibile nella popolazione e negli individui.

In Via Paolo Sarpi, la cosiddetta Chinatown Milanese, regna il silenzio e i locali sono semi-deserti: in precedenza si faceva molta fatica a trovare posto.

Non solo. Anche altre attività, come la famosa “L’Erbolario”, sta vedendo un grosso calo delle vendite solamente perché presente nella zona stessa: tra clienti italiani e anche cinesi, l’allarmismo generale ha comportato un crollo repentino delle vendite.

Tra l’altro, questa situazione genera anche moltissime teorie complottistiche, tra chi paventa la creazione di un virus in provetta, sfuggito poi al controllo, a chi richiama correlazioni con i vaccini e le aziende farmaceutiche, fino al must, il sempre verde scontro tra Russi e Americani che ci riporta all’epoca della Guerra Fredda.

Mascherine

L’Italia e gli italiani hanno paura. Sui tram e per strada la gente gira con le mascherine e già iniziano le speculazioni su questi strumenti igienico-sanitari protettivi, con i prezzi delle stesse saliti alle stelle e alcune persone che tentano di far soldi sfruttando il terrore stesso.

Un sondaggio riportato sempre dal Corriere, di Eurodap, che ha campionato 671 italiani (un numero non certo ragguardevole, ma comunque relativamente interessante), ha ottenuto i seguenti risultati:

Non prendono più i mezzi pubblici: 21%.

21%. Si dice preoccupato dal virus e dalla possibile diffusione: 78%

78% Fa maggiore attenzione all’igiene personale: 56% La qual cosa non è affatto una cattiva idea.

Amuchina e mascherine sono andate esaurite e gli italiani, ma anche alcuni cinesi le indossano, stanno cercando di proteggersi in questo modo.

A Bologna l’azienda di Paolo Gualandi ha esaurito uno stock di quasi mezzo milione di mascherine in poco tempo e continuano ad arrivare ordini.

Candeggina

Tra le parole più ricercate di Google che ha messo a disposizione anche un servizio di SOS automatico che segnala notizie fresche e diffusione del virus in tempo reale, dando altri contributi,ce ne è una coppia che balza all’occhio, tra quelle di tendenza: “Virus Candeggina”.

Ovviamente l’ipoclorito di sodio è da sempre una delle sostanze più letali per germi e batteri, utilizzata nello specifico modo per pulire e sterminare tutti gli organismi patogeni presenti in diversi luoghi.

Certo, trovarla tra i topic più ricercati, pone il dubbio del fatto che qualcuno inizi a scrivere di pratiche particolarmente cruente per proteggersi da un possibile contagio e informarsi su cosa bisogna fare al riguardo.

La candeggina, diluita naturalmente, è un ottimo detergente e vi aiuterà anche a disinfettare casa vostra e gli spazi in cui vivete. Di certo pensare di usarla in altro modo non sarà una buona idea.

Falsi Allarmi

Simile al caso della signora e della chat di WhatsApp, che abbiamo isolato proprio per la natura stessa del mezzo utilizzato, accade in Italia anche che qualche buontempone scherzi utilizzando comunicazioni che sembrano istituzionali. Il che, oltre che costituire potenzialmente un reato, può dare adito a panico e paura che, come abbiamo visto anche di recente, possono provocare danni anche gravi.

A Catania, un presunto comunicato del Comune, da subito smentito, raccomandava di non recarsi nei negozi cinesi ovvero nei centri commerciali affollati preannunciando l’imminente allerta per le festività di Sant’Agata. Tutto falso.

Altri, invece, si sono attrezzati per il Phishing vero e proprio sfruttando anche questa tragedia: alcuni informatici utilizzano il coronavirus come esca posta in file di diverso tipo. Offrendo informazioni incredibili e come fare per evitare il contagio, utilizzano la paura delle persone per ottenere indebitamente i loro dati e le loro informazioni personali con un unico scopo, non certo lodevole: svuotargli il conto.

Intercultura

Colpito dal virus, è anche il programma di scambio Intercultura per lo scambio studentesco in Cina e Hong Kong: tutti i 114 studenti che stavano frequentando il quarto anno delle superiori in Oriente, torneranno a casa prima possibile, vista la sospensione.

Intanto anche altri programmi, come il Rotary Youth Exchange di Taiwan, dovrebbero essere sospesi a breve: i ragazzi italiani tornati per le festività del Capodanno Cinese a casa e già sottoposti a severi controlli, nonostante il tampone per il Coronavirus sia disponibile solo allo Spallanzani di Roma per il momento (dove si trovano i due turisti cinesi contagiati e l’intero pullman fermato a Cassino).

Lavoro

Anche per quanto riguarda il posto di lavoro, in Italia niente è come prima. Nei Musei Vaticani è stato richiesto ai dipendenti di segnalare ogni possibile sintomo influenzale e di tenersi a distanza nel caso si accorgano di neonati o persone con problematiche respiratorie.

Dopo tale comunicazione, oggetto ovviamente di polemica, c’è stata la rettifica comunicata direttamente dai vertici di cui riportiamo le testuali parole:

Possono considerarsi casi sospetti soltanto quelli in cui i sintomi descritti sono presenti in una persona che proviene da una regione a rischio (Wuhan e altre aree della Cina) nei giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia. Soltanto in presenza di un simile caso sospetto si consiglia di indossare mascherina e guanti.

L’Hotel Palatino dove alloggiavano i due turisti cinesi, la coppia poi risultata positiva al Coronavirus ora in quarantena allo Spallanzani, dopo la riapertura, ha comunque subito alcune disdette a causa di quanto accaduto e della paura stessa.

I medici di base sono costretti a un enorme lavoro per placare gli animi e spiegare alle persone che i sintomi riportati sono causati dalla tipica influenza di stagione e non dalla Sindrome Respiratoria.

L’Evento Chinese Film Festival previsto a Pisa tra il 4 e il 6 febbraio, è stato posticipato dalla Comunità cinese stessa: una scelta di lutto, ma anche conseguente a quanto sta accadendo in questo momento storico. Di certo la comunità cinese è sempre stata una comunità molto chiusa e si è aperta solo negli ultimi anni.

Questo pericolo imminente potrebbe far tornare indietro nel tempo. Sperando che il pericolo finisca prima possibile.