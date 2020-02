Il Coronavirus che sta terrorizzando tutta Italia, dopo aver colpito alcuni comuni del nord, si starebbe spostando anche verso il sud. Dopo il caso di Taranto, è il turno ora della Campania. Nella regione del capoluogo partenopeo, due donne, una italiana di 24 anni del casertano e l’altra, a Vallo della Lucania, sono risultate positive al tampone, il test per diagnosticare l’infezione.

Le Due Donne

Per quanto riguarda la ragazza in provincia di Caserta, questa si era sottoposta a visita il giorno dopo, ma i medici l’avevano rimandata a casa consigliandole comunque di restare in quarantena almeno 14 giorni.





Questa disposizione è stata data proprio perché entrambe le donne venivano dalle regioni del nord Italia, quelle colpite dal focolaio e si trattava di una misura di sicurezza. Dopo l’esito positivo del tampone, entrambe sono state condotte al Cotugno per rimanere in isolamento come procedura imposta dall’Istituto Superiore di Sanità.

Come abbiamo anticipato, entrambe le donne provenivano dalle regioni del nord Italia. La 24enne si era recata ieri al Cotugno, ma i medici le avevano consigliato la quarantena rimandandola a casa perché non presentava sintomi. Nonostante questo, come da protocollo ormai acclarato, le avevano praticato il test con il tampone oro-faringeo. Test che poi è risultato positivo, con i risultati arrivati il giorno dopo.

L’altra è giunta al Pronto Soccorso di Vallo della Lucania. Proveniente da Cremona, città dove lavora come tecnico di laboratorio, la donna era tornata nella sua città per trovare la famiglia. Durante la notte, sentitasi male, si è recata all’ospedale dove i medici l’hanno sottoposta al tampone, risultato poi positivo.

Regione: Il Governatore e la Strategia

Il Governatore della Regione Campania, De Luca, ha dato la notizia utilizzando il noto social network Facebook, ma sottolineando che la competenza per questi comunicati, da dare in via ufficiale, spetta al Ministero.

De Luca, così come fatto anche da alcuni ospedali del Nord, ha comunicato l’allestimento di tende all’esterno degli ospedali per il triage dei casi sospetti in modo da rilevarli e non porli a contatto con i pazienti delle strutture ricettive sanitarie.

Nel comunicato fatto via social, ha sottolineato l’attività regionale in ottica futura di contrasto a questo pericolo biologico: arriveranno, a tal fine, circa 400mila mascherine idonee e la Regione acquisterà un’altra ambulanza da dedicare al trasporto di persone a rischio Coronavirus che affiancherà quella in dotazione dell’Ospedale dei Colli.

Il Governatore si è anche raccomandato con i cittadini campani perché non affollino e congestionino i Pronto Soccorso se non strettamente necessario.

Scuole Chiuse

Come se questo non dovesse bastare, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, per fronteggiare il pericolo biologico contro cui l’Italia sembra dove combattere, ha disposto la chiusura delle scuole per attuare operazioni straordinarie di igienizzazione e sanificazione.

Il Primo Cittadino, nonostante l’ordinanza non certo di routine, si è rivolto ai suoi elettori auspicando calma e giudizio, oltre razionalità, necessarie per affrontare questo problema.

Le istituzioni, come il Comune di Napoli, infatti, stanno lavorando alacremente per tutelare e realizzare quel cordolo sanitario necessario a tenere lontano il contagio.