Il Coronavirus ormai è arrivato in Italia da alcune ore e già si parla di un aggiornamento da brividi se si pensa che il contagio sia iniziato solo da alcuni giorni, anche se le teorie, al riguardo e le opinioni, sono molto discordanti.

Le Opinioni

Se taluni palesano il fatto che si tratti di un pericolo imminente, ma non così gravoso dal punto di vista dei decessi, altri, come il virologo Burioni, sottolineano la necessità di attuare un cordone sanitario e misure serie di contrasto a questo virus che rischia seriamente di cagionare gravissimi danni alla salute pubblica degli italiani.





I recenti studi fatti sul territorio cinese da parte degli scienziati che stanno monitorando da tempo l’evoluzione di quella che è una vera e propria epidemia, hanno dato spunti per comprendere quali siano le categorie di persone più a rischio, per fasce d’età, genere e in concomitanza di altre evidenti patologie (comorbilità).

La Situazione in Tempo Reale

Intanto la situazione continua a delinearsi nel divenire di un contagio che appare sempre più chiaro nelle sue linee, in particolar modo nel nord Italia.

La situazione aggiornata in tempo reale, difatti, vede questi numeri in Italia da parte dal CoViD-19, il nome scientifico del Virus per quanto riguarda i contagi presenti nelle varie regioni finora diagnosticati in modo certo:

Lombardia: 172.

Veneto: 32.

Emilia-Romagna: 18.

Lazio: 3.

Piemonte: 4.

La totalità dei contagiati, dunque, sarebbe pari a 229 casi, di cui, purtroppo, dobbiamo annotare 7 decessi al momento come riportato da una rinomata testata giornalistica nazionale (Sky Tg 24).

Una percentuale di mortalità, dunque, pari al 3% circa seppur si tratti di numeri molto piccoli e questo dato sia ovviamente soggetto a differenti esternalità che potrebbero trarre in inganno, fermo restando una situazione in divenire che potrebbe migliorare o addirittura aggravarsi.