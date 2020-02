Intervistato da TGCom24, l’esperto Professor Alessandro Miani, Presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, ha voluto sottolineare come il Coronavirus sia un virus che determina una sindrome simil-influenzale e come dai dati scientifici comprovati, ci sia comunque da stare all’erta, ma senza lasciarsi prendere dalla psicosi perché la mortalità sarebbe contenuta.

Nella peggiore delle ipotesi, afferma il noto Professore, il tasso di mortalità da CoViD-19, questo il nome del virus sarebbe pari a un numero compreso tra il 2% e il 3%, ma l’esperto pone l’accento sul fatto che probabilmente i contagiati sono molti di più: alcuni non manifestano alcun sintomo (gli asintomatici che sono comunque contagiosi) e altri li palesano in forma lieve (circa l’80%). Se questo fosse vero, il tasso di mortalità sarebbe ancora più basso.





In ogni caso, conclude il Professor Miani, resterebbe, nella peggiore delle ipotesi, quello del 2%-3%. Occorre, dunque, sempre in base all’opinione dell’esperto intervistato al noto portale d’informazioni, “distinguere la paura dalle verità scientifiche e quindi collocare nella sua giusta dimensione questo tipo di epidemia“.

La Questione Cina

Di certo, l’opinione del Professore è suffragata da dati scientifici che, però, sono ovviamente in divenire e poco certi. Di fatto la contagiosità del Coronavirus è altissima e questo lo identifica come un virus da contenere e controllare, visto che non esistono cure al riguardo, né vaccini e si parla solo di protocolli sperimentali o di supporto alla vita (esempio i macchinari che coadiuvano la respirazione nelle fasi critiche dell’avanzare dell’infezione).

E’ altresì vero che ogni anno muoiono nel mondo tantissime persone soggette a infezioni di ogni tipo, compresa l’influenza e spesso ci dimentichiamo di quanto siano pericolosi batteri e virus, organismi patogeni tra le prime cause di morte nel mondo.

Ciò che sembra stonare con questa tesi, però, è la forza con la quale la Cina sta affrontando il problema, costruendo ospedali in pochi giorni e investendo enormi risorse ed energie per fronteggiare un pericolo che alcuni hanno anche catalogato con parole quali “influenza” o poco più.

Di certo capiremo l’entità del fenomeno, anche dal punto di vista scientifico, solamente dopo.