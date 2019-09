Un buco nero è sicuramente uno dei fenomeni cosmici che più stanno attirando l’attenzione di studiosi e scienziati, non solo astrofisici, per quanto concerne le ripercussioni che questi veri e propri mostri, prima solo teorizzati, hanno ed avranno nel futuro della scienza.

Proprio a causa della loro natura, i buchi neri erano emersi proprio dalle teorie fisiche sulle dinamiche presenti in tutto l’universo, prima tra tutte quella della relatività di Albert Einstein, ma di certo prima della loro osservazione emergevano dubbi sulla possibile esistenza di queste enormi masse di materia all’interno delle quali la gravità è talmente forte che nemmeno la luce riesce a sfuggire, generando una sorta di figura sferica oscura, in base alle caratteristiche stesse dei diversi buchi neri.

Dubbi dissipati e spariti dopo che le nostre sonde hanno riportato immagini provenienti dall’universo profondo localizzando veri e propri buchi neri in alcuni quadranti delle galassie conosciute.

L’ultimo accadimento, in ordine temporale, è del 21 gennaio 2019, proprio pochi mesi fa. Il nuovo satellite della NASA messo in orbita per la ricerca dei cosiddetti esopianeti, ossia pianeti simili alla terra dove potrebbe esserci la vita o potremmo sviluppare colonie in caso diventino raggiungibili (la tecnologia attuale non consente voli pindarici, né spaziali verso pianeti lontani anni luce), ha rilevato e ripreso la distruzione di una stella delle dimensioni del nostro Sole a causa della presenza di un buco nero.

Presenza, rilevata proprio a seguito di questo accadimento, dato che, vista la natura stessa del buco nero, non è possibile, con le strumentazioni attuali, rilevarne la presenza se non a causa di eventi simili. L’accadimento è davvero una notizia incredibile, dato che si tratta della prima volta in cui siamo riusciti ad osservare e registrare un’attività spaziale simile.

Il tutto grazie a TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), il satellite orbitante intorno alla terra con nuove tecnologie disponibili e ben quattro telecamere in grado di rilevare e monitorare i fenomeni presenti nei vari quadranti dell’universo.

TESS, come potete vedere dal video elaborato per spiegare l’accadimento comprensivo dei dati a corredo della registrazione, ha rilevato ad una distanza di 375 milioni di anni luce dalla Terra, quel che accade quando una Stella grande come il nostro Sole, passa troppo vicino ad un buco nero.

Come spiega la rassicurante voce nel video allegato, la forza di gravità incredibile del buco deforma la struttura stessa della stella caratterizzando la sua trasformazione: buona parte dei gas si disperdono nell’universo, mentre il resto viene assorbito dal buco nero creando quei vortici di materia e gas che si “accendono” a causa del fortissimo attrito e ruotano fino ad annullarsi arrivando alla cosiddetta “linea dell’orizzonte” dalla quale non emerge alcuna luce ed il tempo e lo spazio si distorcono sopraffatti dalla gravità stessa.

Un fenomeno affascinante ed incredibile, di cui è stato pubblicato uno studio sulla rivista Astrophysical Journal da parte dell’Università dell’Ohio coordinato da Patrick Vallely e con la collaborazione della rete globale di telescopici robotici ASAS-SN (All-Sky Automated Survey for Supernovae), il cui quartier generale è localizzato proprio in Ohio. Oltre a questo sistema ideato e progettato per rilevare i fenomeni stellari più esplosivi, le cosiddette supernove, ha collaborato allo studio ed è stato messo a disposizione anche il telescopio spaziale Swift della Nasa.

Come spiega il video stesso, sul fenomeno registrato tra il Buco Nero e la stella, incidono ed influiscono sia le dimensioni, ovvero la massa di entrambi, ma soprattutto la loro vicinanza. In base a questi parametri, il Black Hole (come è chiamato in inglese) può “divorare” (verbo utilizzato impropriamente per quel che ne sappiamo) in un sol boccone la stella oppure attirarla a sé a poco a poco fino a ridurla a brandelli.

L’evento, come spiegato, è stato registrato grazie ad osservazioni durate giorni per comprenderne la dinamica cosmica: non si tratta di un accadimento di un secondo o una frazione di tempo, ma di una serie di eventi che già sono accaduti e di cui abbiamo contezza a distanza, proprio a causa della distanza siderale. Particolarmente importante è stato il crollo della temperatura registrata in gradi Kelvin: un crollo del 50% in pochi giorni; la qual cosa induce a pensare alla fine della stella.

Come spiegato sia dagli studiosi, sia dagli scienziati, questi eventi sono molto rari ed è per questo che la registrazione di quest’accadimento da parte di TESS assume un’importanza fondamentale nel cercare di comprendere le dinamiche alla base dell’universo. Perchè ciò accada, occorre che la distanza tra la Stella ed un Buco Nero sia simile a quella che separa la nostra Terra al nostro Sole.

Secondo i calcoli, questi eventi possono accadere tra 1 una volta ogni 10.000 anni ovvero una su 100.000 anni in una galassia delle dimensioni della nostra Via Lattea. Accadimenti, dunque, rarissimi e per il quale la fortuna di assistere alla “morte di una stella” ed osservare in tempo reale il fenomeno è stato entusiasmante per gli stessi studiosi che hanno assistito ad uno degli eventi più liminosi del cosmo.