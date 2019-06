Crédit Agricole da tempo sta attuando politiche virtuose e green, a tutela dell’ambiente planetario e l’impulso dato alle ultime elezioni europee con la netta affermazione dei Verdi in Germania e la terza posizione in Francia, dietro Rassemblement National di Marine le Pen, ha accelerato ancor di più questa strategia con l’obiettivo di allinearsi all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

La previsione e il target del Gruppo bancario francese, è quello di eliminare il carbone dai suoi investimenti e dai portafogli d’investimento nei Paesi UE e Ocse (in inglese OECD: Organization for Economic Co-operation and Development).

Nel mercato cinese, il processo sarà più lento con la deadline posta nel 2040 a causa delle politiche governative e degli ostacoli posti all’attività industriale e alla crescita vista dall’esecutivo come basilare, sacrificando anche l’ambiente.

In ogni caso, il termine ultimo mondiale è stato fissato entro il 2050 in ottemperanza alla volontà del pianeta di eliminare il carbone dall’economia quasi del tutto, abbassando il riscaldamento globale che tanti danni sta arrecando alla natura, causa di tanti cambiamenti climatici anche repentini.

Tempi comunque lunghi, perchè secondo gli scienziati incaricati proprio dall’Unione Europea d’indagare sulla possibilità d’invertire la rotta e salvare il pianeta soffocato da queste emissioni, il tempo limite è solo di 12 anni, ma comunque si apprezza la buona volontà di rimettere gli interessi economici propri in ragione di un più etico e morale interesse solidale e globale.

La linea politica societaria sarà attivata da tutto il Gruppo nel suo complesso, sia ai patrimoni gestiti direttamente, sia a quelli di terzi o sottoposti a gestione passiva.

Le imprese che da oggi in poi chiederanno finanziamenti e prestiti a una delle numerose filiali di Crédit Agricole, dovranno presentare un business plan dettagliato, garantendo entro il 2021 la chiusura, esclusa la vendita e l’alienazione, di asset considerati inquinanti. Se l’azienda non seguiterà nelle indicazioni vincolanti ai finanziamenti, questi saranno ridotti, fino a inserire il nominativo dell’azienda stessa in una “black list”, escludendola da ogni possibile nuova attività e rapporto con l’istituto bancario.

Per quelle aziende che espandono o prevedono di aumentare la loro attività nel settore carbonifero, ad esempio l’estrazione diretta del carbone fino alla produzione dell’energia elettrica utilizzandolo, ovvero il commercio e il trasporto di questo, Crédit Agricole pone un netto rifiuto a possibili finanziamenti, chiudendo di fatto i cordoni della borsa: prima tra le istituzioni mondiali a virare verso questa nuova linea green, a dispetto degli interessi economici.

L’istituto finanziario francese crede alle cassandre degli scienziati e all’appello della svedese Greta, la sedicenne presa oramai come leader di un movimento green e attiva a tal fine in tutta Europa.

Crédit Agricole è leader attuale nel mercato mondiale dei cosiddetti “green bonds”, fautrice della finanza cosiddetta “climatica”, parametrando il carbone presente nel portafoglio titoli e obbligazioni sin dal 2011: i vertici della Banca sono convinti di questa politica già da anni e si battono nel tentativo di eliminare completamente l’utilizzo del carbone nell’economia mondiale, restando comunque inclini alla creazione di valore e al profitto, secondo quanto voluto dagli investitori tradizionali.

Dato che rappresenta il leader finanziario nel mercato interno, l’impronta e l’impulso dato da Crédit Agricole avrà ripercussioni nette sia dal punto di vista politico, sia da quello economico e sociale, espandendosi poi a tutta Europa, sotto la spinta del movimento Verde con un consenso mai visto prima.

La transizione energetica è oramai inevitabile in tutto il mondo: il Pianeta Terra ce lo chiede a gran voce.