E’ allarme rosso per l’Argentina. Di nuovo. Il rischio di default per il paese sudamericano è molto più che un’opzione probabile dopo la vittoria alle primarie del candidato oppositore all’attuale primo ministro in carica, Macri. Una sconfitta che è più di una bocciatura politica preliminare, prima delle vere e proprie elezioni, na è un vero e proprio campanello d’allarme, dati gli avversari sostenitori della politica peronista.

Come se non bastasse, le agenzie di rating hanno provveduto immantinente e cambiare il loro giudizio sul debito sovrano argentino: Fitch lo ha surclassatoda B a tripla C (CCC), mentre Standard & Poor’s è stata meno perentoria, abbassando il giudizio da B a B- con un outlook previsionale in negativo.

Maurizio Macri non si dà per vinto, anche se ammette la sconfitta. Il crollo dei mercati è utilizzato dal noto politico proprio per incutere timore nell’elettorato ed il messaggio veicolato parte forte e chiaro: i programmi dei suoi diretti avversari, Alberto Fernández e Cristina Fernández de Kirchner, hanno scatenato il crollo dei mercati e la fuga dei capitali.

Molto difficilmente, però, questo potrà risollevare la sua reputazione: seppur vero che i due candidati dovranno passare dalle critiche distruttive a quella costruttive alternative al Macri pensiero ed alla pseudo-austerity applicata in questi anni, il presidente non può certo spendere la sua immagine di fronte all’elettorato come il minore dei mali.

Macri ha perso la fiducia della classe media: eletto nel 2015, l’inflazione continuò a salire, arrivando al +24,8% del 2017. Una vera e propria iperinflazione perdurante oramai da anni cui il Presidente non ha saputo certo porre rimedio. Nel 2018, poi, la situazione è addirittura peggiorata: l’inflazione ha toccato apici inimmaginabili per le nostre zone, arrivando a salire al 47,6% e nel 2019 il dato stimato si aggira sul 40%. Una vera e propria situazione critica per la popolazione aggravata dalla crescita pressoché nulla del PIL annuo, pari alla media di +0,1% annui.

Il peggioramento dei conti pubblici è stato inevitabile: a fine 2018 l’Argentina aveva un debito pari al 86% del Prodotto Interno Lordo, un valore molto più alto di quello registrato nel 2015 (52,6%). Un valore che potrebbe sembrare ininfluente, considerato il debito italiano superiore al 130% in percentuale sul PIL, ma il valore non comunica certo la sua sostenibilità o meglio, la sua insostenibilità. La soglia di sofferenza generale di un paese emergente, qual è l’economia Argentina, è posta al 75%, molto al di sotto dell’attuale.

Il ricorso al Fondo Monetario Internazionale (FMI), da parte di Macri, non ha di certo agevolato l’uscita del paese sudamericano dalla crisi e ci sarebbero tutti i segnali per un ennesimo default, il secondo in pochi anni. L’unico successo vero del Presidente riguarda l’indebitamento a breve termine e una duration maggiore per quanto concerne il debito sovrano.

Gli operatori di mercato vedono con sfiiducia il paese e la speculazione incombe come una mannaia sul capo degli argentini. I segnali della crisi ci sono tutti e rispecchiano valori difficili anche solo da citare:

Spread Bund argentini-Treasuries USA a 728 punti base.

Fabbisogno finanziamento esterno economia: 22% del PIL.

Debito pubblico sottoscritto da stranieri. 49%.

Debito pubblico in pesos: 76% del PIL.

Il debito argentino, a differenza del nostro che è sensibile alla crescita, è influenzato tantissimo dal cambio della valuta nei confronti del dollaro. Un probabile shock valutario potrebbe condurre il paese al deficit.

La sfida politica per Macri è ardua, ma lo è ancor di più quella strategica ed economia. Un’inflazione di questo tipo, avrebbe richiesto una politica monetaria ristrettiva comportando e generando sofferenze e fallimenti nelle imprese più deboli. La Banca Centrale aveva posto l’inflazione ottimale al 25% (valore alto a causa della situazione del paese post-fallimento) , ma aveva agito sui tassi d’interesse applicati in modo da calarli e favorire così ancor di più l’inflazione.

Successivamente da poco più di un anno, la Banca Centrale Argentina avrebbe capito la necessità di una stretta, controllando la base monetaria ed intervenendo sul mercato valutario. Operativamente, tra le altre cose, il tasso Leliq è stato ribassato al 74,78%.

Il Presidente avrebbe dovuto applicare realmente una certa austerity, visto il debito a rischio, tagliando le spese ed anche i servizi sociali non più purtroppo sostenibili. il governo di Macri ha invece aumentato il deficit e solo quest’anno ha chiuso il bilancio statale registrando un avanzo primario, seppur minimo.

Macri ha perso le elezioni perché non ha perseguito la politica di rigore declamata e necessaria ad uscire dalla crisi: quel poco di coerenza ha rallentato l’economia.

Difficile che il popolo argentino gli rinnovi un consenso assolutamente lontano dallo stato attuale.