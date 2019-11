Siamo quasi alla fine dell’anno ed è tempo di festività, del Natale e di bilanci, di certo non preventivi né preventivati. Il Governo Conte-bis, nato sotto i migliori auspici e l’appoggio dell’Europa che doveva soddisfare quanto giunto dalle urne prima dell’estate, si accingeva ad accogliere ottimi risultati derivanti dal crollo dello spread e dei rendimenti dei decennali italiani, fino al momento in cui tutto è cambiato e davvero occorre chiedersi cosa ne sarà del nostro paese.

Nella giornata di venerdì le borse hanno consumato una triste seduta ed ancor più l’Italia, la quale non solo ha chiuso in ribasso, ma si è anche vista in un certo periodo temporale fortunatamente basso, sorpassata dalla Grecia per quanto riguarda lo spread, ossia il differenziale tra i titoli decennali emessi dallo Stato Italiano ponderati rispetto a quelli similari tedeschi, presi a riferimento. Fortunatamente il nostro spread è poi riuscito a chiudere sotto i 150 punti base, ma la Grecia, a 155 ed a rischio default fino a pochi anni fa, oramai è in odore di sorpasso acquisito e domani probabilmente questo accadrà.

L’Italia, dunque, è tornata a palesare le proprie debolezze, fragilità conclamate dalla stessa Europa che giovedì scorso ha visto la Commissione Europea lanciare un allarme al nostro paese durante l’aggiornamento delle stime dei parametri macroeconomici triennali. Durante quest’evento, sono stati sciorinati numeri tutt’altro che positivi per lo Stivale, anzi: la crescita attesa per il 2020 scende dallo 0,7% allo 0,4%, come già evidenziava anzi tempo il Fondo Monetario Internazionale e per quest’anno il PIL si attende ad un misero +0,1%. Nel futuro, ossia nel 2021, la risalita prevista è comunque poco probante e di certo non entusiasmante: +0,7%.

Dati che allarmano e sottolineano come il nostro paese sia oramai in modo acclarato in fanalino di coda di tutta l’Europa, tra poco Grecia compresa.

La seconda manifattura europea, dunque, si trova finanziariamente in estrema difficoltà e palesa variabili parametriche difficilmente spiegabili se non con una politica decisionale incapace di far riemergre l’Italia dalla stagnazione in cui versa da anni.

Bruxelles, vista l’alleanza in essere e l’amicizia che lega il nostro attuale esecutivo al nuovo assetto europeo, non ha calcato la mano ed ha cercato di far passare sotto silenzio la cosa: purtroppo senza molto successo, visto quanto accaduto ai BTp nella giornata di venerdì ed allo spread, tornato a salire prepotentemente.

L’Italia, insieme solo alla Grecia, resta l’unica economia europea a non essere riuscita a recuperare il livello del 2007, quello precedente alla crisi. Se per lo Stato ellenico la cosa può essere normale, viste le risorse e quanto accaduto solo pochi anni fa, per il nostro Paese la cosa è inaccettabile. Continuando di questo passo, riusciremo a tornare ai livelli di 12 anni fa solo tra altri 8 anni, dopo un vent’ennio.

Aumenta il Deficit: Problema Debito Pubblico

Mentre la crescita langue, dall’altra parte di certo non c’è da rallegrarsi dato che il defici aumenta. Nel 2019 è previsto un rapporto deficit sul PIL comunque al di sotto della soglia del 3%, ma al 2,2% ed in crescita al 2,3% per il 2020, mentre al 2,7% nel 2021.

La Commissione Europea, dalla sua analisi, sottolinea come questi numeri siano comunque buoni, ma se si rimodula l’attenzione sul deficit cosiddetto “strutturale”, ossia epurato dalle misure “una tantum” quindi temporanee, la cosa non è simile.

Il deficit strutturale era pari al 2,4% del 2018 e quest’anno scenderà al 2,2% per poi salire di nuovo, a 2,5% nel 2020. In parole più semplici, non solo questo Governo non sta riuscendo in alcun modo a risanare i conti pubblici così come richiesto dal piano elaborato con la Commissione Europea (0,6% strutturale ogni anno in meno.), ma stiamo andando sempre peggio.

Per non parlare del Debito Pubblico che continua a crescere non solo a livello assoluto (di pochi mesi fa il record) , ma anche relativamente non c’è un trend positivo in atto. Nel 2018 il rapporto Debito sul PIl era pari al 134,8% (includendo interessi sui Buoni fruttiferi postali ed i debiti delle Ferrovie dello Stato, ditta 100% partecipata) e nel 2019 il valore sale al 136,2%. Nel 2020, continuando su questa falsa riga, il rapporto previsto è sempre in rialzo al 136,8% e nel 2021 addirittura al 137,4%, un altro record negativo per il nostro Paese.

Italia in Crisi o no? Crescita Zero e Debito Immenso

Nonostante tutti questi dati negativi, il Commissario uscente agli affari monetari, Pierre Moscovici, molto spesso al centro di una certa ritrosia e resistenza alle iniziative del nostro paese, ha espresso un curioso pensiero riguardo la nostra situazione proprio sulla manovra espressa dall’attuale esecutivo:

Quest’anno non abbiamo nemmeno lontanamente preso in considerazione l’idea di bocciare la manovra dell’Italia. A differenza dello scorso anno, c’è un governo dalle rassicuranti posizioni europeiste. Non ci sono due pesi e due misure.

Come sempre si dice in questi casi, “un bel tacer non fu mai scritto” e Moscovici palesa, in un modo peraltro grottesco, un certo atteggiamento ed un certo potere in seno all’Europa oramai lapalissiano nel decidere di Governi e di sovranità molto più dei popoli votanti. Il vero elettore, con l’arma dello spread, come abbiamo già affermato, è un altro, ma anche questo potere non è controllabile in pieno.

Parole, quelle del commissario, che stonano con la realtà dei fatti: la manovra del 2018, pur con tutte le sue contraddizioni, avrebbe ridotto il deficit nominale e strutturale, ma almeno sarebbe servita a qualcosa. Quella di quest’anno, invece, non solo non fa nulla per ridurlo, ma lo incentiva con il nulla osta delle istituzioni europee.

A prescindere dalle connotazioni politiche, oramai chiare a tutti, ciò che preoccupa e che si riflette sull’economia reale e sulla stessa popolazione italiana, è senz’altro l’assenza di crescita del nostro paese.

L’Italia ha bisogno di un esecutivo forte che prenda decisioni anche impopolari, ma che riformi il paese e dia impulso a tutta la struttura rilanciando la crescita stessa e contenendo la spesa pubblica, svincolando gli investimenti e liberando la ricchezza legata al risparmio, ferma da anni proprio a causa della paura sul futuro.

Gli operatori di mercato hanno già sentenziato circa la bontà della manovra italiana con il sorpasso avvenuto nella giornata di venerdì ai nostri danni da parte della Grecia. Sorpasso che poi fortunatamente non si è consolidato, ma nella giornata di domani, alla riapertura dei mercati, è altamente probabile.

La Grecia, dopo esser sfuggita d’un soffio al default, ossia al fallimento, appare molto più affidabile di noi sul piano dei rendimenti e molto più seria ed efficace la sua manovra, nonostante risorse nemmeno paragonabili alle nostre.

L’Italia ha preso una bruttissima strada e rischia di trovarsi nel francese cul-de-sac, un vicolo dal quale poi è difficilissimo uscire. La difficoltà a crescere anche solo di un punto percentuale annuo e la crescita pressoché zero dei prezzi, disinnesca qualunque possibilità che il rapporto debito sul pil diminuisca e questo ci fa perdere credibilità ed aumenta lo spread.

Cosa ne sarà del nostro paese, oramai ultimo in Europa?