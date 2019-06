I Mini Bot che stanno riempendo i vari media, dalle televisioni sui telegiornali in cui ognuno dice la propria, ai tanti titoli di giornale, oramai abusati, potrebbero in realtà essere una buonissima idea da parte di questo Governo del cambiamento.

Il padre dei Mini Bot è il leghista Giorgetti, sottosegretario da tempo battagliero nei confronti dell’euro e delle ripercussioni negative che esso avrebbe avuto sulla nostra economia: la soluzione è stata promossa da tutto l’attuale esecutivo giallo-verde, sia il Movimento 5 Stelle, sia la Lega.

Dopo l’esternazione del Governo italiano sull’ipotetica emissione di minibot per consentire il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, da anni insolvente nei confronti delle imprese italiane, eticamente e moralmente comportamento riprovevole, diverse sono state le critiche, sia interne, sia esterne.

Il Governatore della BCE, l’Italiano Mario Draghi, ha dichiarato che o l’emissione dei mini bot sarebbe stata espressione di una nuova valuta, quindi illegati, dato i trattati sottoscritti dall’Italia e la competenza monetaria derogata all’Unione Europea, oppure avrebbe rappresentato un debito dello Stato, con tutte le ripercussioni cui stiamo assistendo, dopo l’inizio della procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese.

Il Ministro dell’Economia Tria, sulla falsa riga di Draghi, ha confermato l’impossibilità di pagare i debiti dello Stato, con altro debito perché contabilmente non comporterebbe alcuna differenza.

Se li consideriamo come debito dello Stato, allora lo strumento potrebbe realmente rivelarsi utile, ma non per pagare gli immensi debiti della pubblica amministrazione, ma semplicemente per corrispondere lo stipendio ai politici e agli amministratori anche locali.

Il concetto è semplicissimo: se un amministratore pubblico è parzialmente (non totalmente) pagato con titoli emessi dallo Stato, sarà incentivato a far quadrare i conti pubblici perché il guadagno che otterrà si baserà anche sui parametri delle performance del paese.

Una retribuzione di questo tipo, comporterebbe un cambiamento nelle valutazioni degli amministratori che analizzerebbero gli effetti delle loro politiche sul medio-lungo periodo e non solo, come accade sempre più spesso, nella ricerca del consenso elettorale nel breve periodo.

Similmente a ciò che accade nelle aziende, già da moltissimi anni, anche lo stato e i suoi conti sarebbe visti allo stesso modo. Nel comparto privati, infatti, la soluzione fu ideata per allineare gli interessi dei manager, i cui obiettivi potevano essere diversi, da quelli degli investitori, maggiormente orientati al medio-lungo periodo.

La filosofia era semplice: ai manager erano assegnate “stock options” (diritti ad esercitare l’acquisto di azioni), azioni, titoli dell’azienda affinché diventassero essi stessi investitori alla pari di quelli che, da esterni, davano fiducia. In tal modo gli interessi divergenti convergevano.

Tra l’altro alcuni dipendenti pagati illo tempore da Google quando era solo una piccola azienda con options, diventarono milionari, visto il colosso oggi creato da Mountain View.

Allo stesso modo il metodo potrebbe essere possibile, grazie all’emissione di Mini Bot adeguati, per far convergere gli interessi dei politici, spesso troppo volatili, a quelli dei contribuenti: i primi orientando le politiche pubbliche in modo che le conseguenze per i contribuenti e gli effetti siano riflessi direttamente anche sui loro guadagni.

Un’impostazione di componenti fisse e variabili di debito pubblico, tramite Mini Bot, orienterebbe le scelte dei politici che considererebbero l’orizzonte temporale medio-lungo e non solo quello delle successive elezioni elettorali.

Se non si è riusciti a creare una classe politica dirigente grazie alla cultura e all’etica, si potrà farlo toccando la “tasca” dei singoli individui, molto spesso sensibili a questo parametro: in questo modo gli interessi personali e di fazione coinciderebbero con quelli delle future generazioni.