C’è un po’ di tensione e confusione sulle dichiarazioni dei redditi, complicato a causa di ritardi tecnici durante la fase di aggiornamento della piattaforma web e dei dati per le dichiarazioni precompilate Modello 730, di cui abbiamo parlato.

Come se ciò non bastasse, è sorto un altro problema relativo a tutti quei soggetti cui si applicano i cosiddetti ISA (Indice Sintetico di Affidabilità fiscale) in sostituzione dei precedenti studi di settore: problema tecnico sempre riferibile ai tempi di aggiornamento dilatati del valore presente nella sezione “Il tuo ISA” all’interno della pagina dedicata. Valore necessario alla corretta compilazione delle dichiarazioni fiscalmente recepibili dall’Erario.

In seguito a questo, l’Agenzia ha comunicato ai contribuenti soggetti alla valutazione di quest’indice ISA, l’istituzione di una proroga per il versamento delle imposte al 22 luglio, invece del 1° luglio precedentemente previsto.

E’ sempre viva la possibilità di versare le imposte tra il 23 luglio e il 21 agosto, con una maggiorazione di 0,40% sull’importo totale causa ritardato pagamento.

La richiesta di proroga da parte dei commercialisti, impossibilitati a svolgere il proprio lavoro ed inviare la dichiarazione telematicamente, è stata parzialmente accolta, in quanto la data da loro indicata per i versamenti era stata prevista entro il 30 settembre.

Il sistema software per la verifica di corrispondenza tra i valori di ISA dei soggetti e quelli di compliance fiscale, ossia di riferimento (come accadeva per gli studi di settore) sarebbe stato rilasciato solo il 6 giugno nella versione Beta, quindi non sarebbe ancora utilizzabile dai professionisti per la corretta compilazione delle dichiarazioni dei contribuenti.

Essendo ancora in fase di test, bisognerà attendere ancora qualche giorno, se tutto andrà bene: i commercialisti e gli operatori come i CAF, si sono trovati interdetti di fronte a questo rallentamento, manifestando un disagio e l’impossibilità d’adempiere allo scadenziario previsto.

Le problematiche, inoltre, non hanno riguardato solo il software necessario allo scopo, ma anche modifiche normative e provvedimenti approvati all’ultimo secondo che hanno cambiato le regole del gioco e gli adempimenti necessari legati all’Isa; a tal scopo è necessario anche un processo di apprendimento e di comunicazione agli operatori professionisti che devono redigere correttamente le dichiarazioni cui saranno obbligatori i versamenti da parte dei contribuenti.

Il Governo ha emanato un DPCM con la firma del Ministro dell’Economia Giovanni Tria, adottando questa proroga di rinvio di 20 giorni, come uso e consuetudine nei casi simili del passato.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, organizzazione che riunisce tutti i professionisti iscritti all’albo, ha ovviamente chiesto più tempo, inviando una lettera al Premier Giuseppe Conte affinché si renda opzionale l’applicazione di questo indice ISA per l’anno in corso, giudicando intollerabile il ritardo su un tema così spinoso che avrà chiare ripercussioni sulle imprese e sui lavoratori autonomi.

La richiesta probabilmente cadrà nel vuoto perché l’iter procedurale possibile per bloccare questa novità, sarebbe solo un emendamento opportuno al Decreto Crescita, al momento sotto esame in Commissione Finanze della Camera.