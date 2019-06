Sembrerebbe un binomio naturale, legato all’automobilismo, ma Diesel & Cavalli è solamente una prospettiva possibile, dopo che il proprietario del marchio, Renzo Rosso, ha manifestato la volontà di proporre un’offerta d’acquisto della maison toscana Roberto Cavalli.

Quest’ultima naviga purtroppo in brutte acque, soggetta a una crisi che l’ha vista piano piano spegnersi fino a finire nelle mani di un commissario giudiziale che ora sta trattando per cercare strade alternative al fallimento.

Per Rosso la scelta pare fisiologica, dato che già produce Just Cavalli, la linea principale. Attraverso la società che gestisce direttamente, la Otb già proprietaria dei marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Paula Cademartori, Viktor & Rolf ed altre attività dal prêt-à-porter fino all’abbigliamento per bambini, Renzo Rosso darebbe anche una grossa mano al Made in Italy perché Roberto Cavalli, il cui proprietario attuale è il fondo Clessidra, rimarrebbe in mani italiane.

Non sarà comunque facile per l’imprenditore veneto perché, ad ambire al noto marchio ci sono due proposte ufficiali che provengono dall’estero:

Bluestart Alliance, Fondo americano già in possesso di marchi come Brookstone, Bene, Catherine Malandrino, Tahari e Lerry Levine.

Dama Properties, Società Immobiliare di Dubai.

Il commissario giudiziale Giorgio Zanetti sta valutando le proposte giunto entro la deadline di ieri pomeggio e ha incaricato Rothschild per trovare un investitore. Dopo aver aperto le buste con le singole offerte, queste saranno inviate a Clessidra che, la prossima settimana, deciderà in Consiglio di Amministrazione il da farsi.

In ogni caso, l’azienda Roberto Cavalli avrebbe tempo fino al 3 agosto 2019 per presentare al commissario, come prevede la legge italiana, una proposta definitiva di concordato preventiva ovvero richiedere l’omologa di accordi per la ristrutturazione dei debiti.

Nei prossimi mesi vedremo che fine farà la mitica azienda Roberto Cavalli. Magari diventerà un binomio di successo assicurato insieme con Diesel: una specie di D&C, oppure resterà nel portafoglio marchi di Otb, fermo restando la possibilità che voli all’estero e perda totalmente l’identità nazionale che la caratterizza.