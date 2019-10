Dal momento in cui l’azienda tedesca Bayer acquisì l’operatore chimico Monsanto che deteneva il brevetto di un rivoluzionario diserbante al glifosato, il Roundup, per l’azienda è iniziato un vero e proprio calvario finanziario e giudiziario legato alle oramai note proprietà oncogene del principio attivo utilizzato dal diserbante stesso.

L’erbicida funzionava e funziona (tuttora è utilizzato in paesi nei quali le norme lo consentono) in modo efficace coadiuvando le coltivazioni massive ed industriali, ma purtroppo questa sostanza chimica, ingerita o assorbita a livello cutaneo, causa il cancro nelle persone e possiede effetti cancerogeni oramai assodati.

Negli USA sono tanti ormai i casi di persone che si sono ammalate a causa di questa sostanza utilizzate nelle culture e l’azienda tedesca si prepara a fronteggiare un’ondata di cause civili e citazioni in giudizio davvero imponente. Le cause sarebbero 42.700 all’11 ottobre come comunicato dalla stessa Bayer nella sua trimestrale: un boom di altre 24.300 citazioni rispetto alle 18.400 descritte a fine luglio.

Un boom che caratterizza un danno sicuro per l’azienda che già da tempo sta liquidando alcune divisioni importanti proprio per reperire denaro da destinare ai risarcimenti e compensare le impreviste perdite in borsa. In america gli studi legali, cercando coinvolgere il maggior numero di persone a cui il glifosato ha cagionato un danno, hanno promosso vere e proprie campagne di reclutamento e speso soldi in pubblicità.

Il valore triplicato del numero di contenziosi, secondo la tedesca Bayer, è proprio figlio di questa politica prima giuridica, ma anche economica da parte degli studi.

Da quando ha dovuto fronteggiare lo scandalo del Roundup, dopo aver acquisito l’azienda che ne deteneva il brevetto, la Monsanto, Bayer ha già perso tre cause in primo grado e più di 30 miliardi di dollari a causa del crollo borsistico. Gli investitori, infatti, si sono sbrigati a vendere le azioni della nota casa farmaceutica legata a doppio filo alle aspirine tanto conosciute proprio a causa dei potenziali effetti negativi derivanti dai rischi legali connessi.

Nella nota trimestrale l’azienda si dice fiduciosa di un positivo riscontro da parte del sistema giudiziario statunitense e cerca di frenare la fuga degli azionisti ed il crollo verticale del titolo.

Bayer continua a credere di avere argomenti di difesa meritori ed intende difendersi con forza negli appelli contro i tre giudizi di primo grado e in tutti i futuri processi

Nonostante quest’intendimento, da fonti vicine all’azienda, visto il dilagare di cause e contenziosi, si parla di una possibile transazione da parte del gruppo nei confronti di tutti coloro ai quali il diserbante Monsanto ha cagionato un danno di salute veramente importante.

Secondo alcune stime, la Bayer potrebbe accordarsi per un risarcimento monstre tra gli 8 ed i 10 miliardi di dollari.