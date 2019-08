Donald Trump non è certo un tipo dal carattere facile, anzi, molto spesso si lascia andare ad esternazioni molto forti, al di là dell’aspetto istituzionale sotteso all’incarico che ricopre, quello di uomo più potente al mondo, seduto sullo scranno del Presidente degli Stati Uniti d’America.

Le sue azioni, però, non sono dettate da un’insana inconscienza, ma spesso sono mirate ad ottenere risultati che lui predetermina e cerca di perseguire ad ogni costo: molto spesso riesce, altre volte no. Di certo è riuscito a far raggiungere all’economia statunitense dei livelli inimmaginabili, rallentando l’ascesa della Cina e lo spostamento fisiologico che sta avvenendo verso oriente. Il prezzo, però, è stato caro e forse lo sarà ancor di più nei prossimi mesi (si parla di un’ipotetica recessione USA, dopo la recessione tecnica della Germania in Europa).

Trump sta combattendo una guerra personale per il benessere del proprio paese e quelle che possono apparire come “sciocchezze”, ovvero esternazioni estemporanee, non sono altro che azioni e tattiche nella ricerca di impulsi economici e sociali in base alla ricetta imprenditoriale che lui ritiene giusta. Se i risultati futuri gli daranno ragione o meno solo il tempo ce lo dirà.

Oggi il Presidente USA ha messo nel mirino i manager delle due maggiori case automobilistiche del paese, la Ford e la General Motors (acronimo GM) affermando che

“I leggendari Henry Ford e Alfred Sloan (rispettivamente i fondatori) si stanno rigirando nella tomba guardando la debolezza dei manager delle loro società che vogliono spendere di più su auto non sicure che alla fine costano ai consumatori finali 3.000$ in più.

Il buon Donald ha, come al solito, utilizzato il suo media preferito per proferire la sua invettiva giornaliera, ossia il social network Twitter. Lo ha fatto dopo che il management di Ford e GM avevano accolto freddamente la sua proposta sulle emissioni, considerandola anacronistica in un mondo che sta andando nella direzione opposta, ossia verso il green.

Le case automobilistiche, secondo Trump, hanno deciso di non lottare contro le imposizioni della California riguardo la riduzione delle emissioni, sottoscrivendo un accordo in tal senso e scatenando l’ira del Tycoon che invece mirava a tutelare il business delle aziende in modo che fossero competitive globalmente e riuscissero ad avere margini migliori.

“Henry Ford sarebbe molto deluso se vedesse con i suoi occhi i suoi discendenti costruire una vettura più costosa, meno sicura e meno efficiente perché i manager sono deboli e non vogliono combattere con le autorità californiane”.

Secondo Trump, una volta finita la sua era, lo Stato della California spremerà le aziende citate fino a rendere insostenibile il loro business. Colloquio possibile bypassando l’autorità dello Stato Centrale grazie alle norme federali che offrono al momento un’alternativa migliore.

L’antefatto l’abbiamo anticipato, ma riguarda non solo le società citate. Altre società automobilistiche, non americane, hanno voluto sottoscrivere un accordo con le autorità californiane che venga meno al piano predisposto da Trump che mirava a rallentare i paletti sulle emissioni disposto all’epoca da Obama, privilegiando gli aspetti industriali.

Per ora 4 società hanno sottoscritto l’accordo con la California per continuare nella produzione di veicoli che riducano le emissioni di gas serra: Ford, la giapponese Honda, la tedesca Volkswagen divisione America e la tedesca BMW North America.

Sicuramente l’industria statunitense ne risentirà, ma occorre considerare altri aspetti inerenti l‘omeostasi del pianeta e la volontà di tutelare anche la nostra stessa vita. Aspetti che forse sfuggono all’imprenditore Trump, attento solo a quelli industriali.