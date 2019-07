Nonostante gli ultimi risultati delle vendite elettriche in Italia e nel mondo stiano sempre più aumentando, prime tra tutte i numeri di Tesla, veramente molto importanti, non tutti sono concordi nel ritenere il passaggio all’elettrico totale come ineluttabile, anzi.

Le opinioni degli stakeholder e di tutti coloro che hanno un interesse manifesto nelle tecnologie applicabili alla mobilità del futuro sono divergenti riguardo a ciò che accadrà in quella che si preannuncia una vera e propria rivoluzione.

Rivoluzione delle automobili che assumerà connotazioni diverse in ogni frangente, sia dal propulsore che le spinge, sia dalla proprietà privata (in favore di noleggio e condivisione dei mezzi), sia in termini di piacere della guida, viste le nuove tecnologie inerenti la guida autonoma e l’assistenza al volante.

Molti reputano l’alimentazione elettrica il futuro che caratterizzerà l’intero settore automotive, ma ci sono anche opinioni diverse al riguardo. Klaus Froelich, direttore del dipartimento ricerca e sviluppo di BMW, ha di recente dichiarato che c’è perplessità negli automobilisti europei al riguardo ed una certa ritrosia ad abbandonare i veicoli a combustibili fossili.

Come ben sappiamo, il mercato secondario dei veicoli di seconda mano, tutti fortemente inquinanti, è molto ricco e dinamico nel Vecchio Continente ed anche questo blocca il turn-over con nuovi veicoli a basse emissioni. Gli incentivi governativi italiani, denominati ecobonus stanno aiutando, ma la strada è ancora lunga per definirla perentoria.

Felix Gress, direttore del reparto comunicazioni e affari pubblici di Continental, reputa l’elettrico destinato a scomparire nel breve periodo, in ragione di una tecnologia più familiare e ben più performante: l’idrogeno.

Secondo il guru Gress, le auto full electric come Tesla (molto buoni i risultati della Model 3 sicura ed efficiente), Bollinger e Rivian non saranno mai in grado di soppiantare interamente il mercato, ma sapranno ritagliarsi solo segmenti di nicchia, a causa dei prezzi troppo alti e delle prestazioni troppo distanti da quelle cui ci si è abituati con i motori a scoppio.

Gress, nonostante gli ultimi accadimenti e la tecnologia che si evolve sempre più, ultima tra tutte l’auto con pannelli integrati ed indipendenti, non crede che sia possibile andare al di là degli evidenti limiti attuali connessi all’autonomia delle batterie, alla loro obsolescenza e ai tempi di ricarica.

Il futuro dovrebbe vedere come protagonista l’idrogeno, anche se si parla di una proiezione ottimistica entro il 2030: la tecnologia a celle combustibili con questo elemento basilare, sarà probabilmente quella del futuro, sostiene Gress.

I propulsori a combustibile idrogeno non sono così vincolati a limiti d’autonomia, ma saranno molto richiesti da chi compie spostamenti a lungo raggio, ad esempio i camionisti: con questa tecnologia non ci sarà bisogno di fermarsi spesso e di dover attendere a lungo per ricaricare le batterie.

Continental spese parole di entusiasmo nei confronti di Tesla, ma oggi pare aver cambiato idea al riguardo: secondo uno dei più autorevoli rappresentanti della società, la tecnologia elettrica sarebbe solo transitoria, mentre il futuro si colorerebbe di idrogeno.

Visto il problema climatico ed ambientale, oltre la sensibilità crescente nelle problematiche ecologiche e sostenibili, speriamo che, al di là delle diverse opinioni, si ponga finalmente un punto alla questione e si guardi al di là dei combustibili fossili, molto inquinanti.