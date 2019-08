Donare il sangue, oltre che un gesto di solidarietà, è un vero e proprio atto caritatevole nei confronti del prossimo, indi per cui questo richiamo è veramente molto importante.

Un appello per tutti coloro che abitano vicino o nei pressi di Napoli e possono recarsi all’ospedale Cardarelli, ovvero utilizzare le tante unità mobili che si spostano nei luoghi più affollati del territorio campano.

Anna Iervolino, commissario straordinario dell’ospedale Cardarelli di Napoli, ha invitato e fatto un appello a donare il sangue per far fronte alla carenza di sacche nel capoluogo campano.

Il commissario spera e confida nella grande generosità dei napoletani ed il suo richiamo è stato lanciato dopo l’allerta emanato dal direttore della struttura di coordinamento di tutte le attività trasfusionali della Campania, proprio perché nella regione c’è una mancanza enorme di sacche di plasma ed altri componenti ematici necessari al corretto espletamento degli interventi chirurgici ed altri fini terapeutici fondamentali anche a salvare vite umane.

La richiesta si focalizza sul gruppo sanguigno universalmente compatibile con tutti gli altri per possibilità di donazione e quindi utilizzo, il gruppo “0”, sia esso Rh positivo ovvero negativo.

L’appello è molto semplice: si chiede a tutti coloro che se la sentono oppure si trovano in città e vogliono/possono contribuire, di recarsi al centro trasfusionale del Cardarelli e di donare.

Il centro è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12, festivi esclusi ed è disponibile a dare tutte le indicazioni e le informazioni necessarie alle persone che vogliano diventare donatori.

I requisiti per poter donare il sangue, naturalmente, sono molto stringenti:

Età compresa tra 18 e 65 anni. Con possibilità per gli over 65 e fino a 70 di donare sangue intero dopo attenta valutazione clinica, nel caso lo abbia già fatto.

Essere in buona salute. Ossia non manifestare, né avere i segni di malattie croniche, patologie gravi e pesare almeno 50 kg.

Pressione sanguigna e battiti nella norma. Occorre, al momento della valutazione clinica, avere una pressione massima compresa in una forbice tra 110 e 180 mmHg ed una minima nell'intervallo 60-100 mmHg. Le pulsazioni devono indicare tra i 50 ed i 100 battiti al minuto.

Agli uomini è consentito donare il sangue anche 4 volte l’anno, mentre le donne in età fertile non devono oltrepassare la soglia di 2. Resta salvo il fatto che un medico visiterà ed intervisterà la persona prima di sottoporla allo stress fisico derivante da una donazione, in modo da valutare il quadro clinico e psico-attitudinale del soggetto, anche grazie al colloquio personale.