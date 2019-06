Fly Emirates, la compagnia aerea di Dubai, uno dei paesi più ricchi del mondo, pieno di opportunità e di possibilità per gli italiani, ha avviato una campagna di selezione del personale in italia per assumere Hostess e Steward da collocare sugli aerei appartenenti alla compagnia.

Le selezioni saranno itineranti e toccheranno quasi tutta la penisola in base a varie date. A giugno sono previsti tre appuntamenti cui poter andare per candidarsi direttamente parlando con gli addetti alle selezioni.

19 Giugno ore 9.00. Padova, presso l’Hotel Grand’Italia “Residenza d’Epoca”, Corso del Popolo n° 81.

22 giugno ore 9.00. Pescara, presso il parc Hotel Villa Immacolata, Strada Provinciale San Silvestro n° 340.

24 giugno ore 9.00. Brindisi, presso il Palazzo Virgilio Hotel Brindisi, Corso Umberto I n°141.

A Luglio, invece:

24 luglio ore 9.00. Firenze, presso NH Firenze, Piazza Vittorio Veneto 4.

25 luglio ore 9.00. Milano, con data e luogo in attesa di conferma.

27 luglio ore 9.00. Roma, con data e luogo da definire.

La compagnia di Dubai cerca persone capaci, spigliate e service oriented, per mantenere un servizio di livello alto ai viaggiatori Emirates, una compagnia non certo low-cost, ma di altissimo livello.

I candidati potranno raggiungere il luogo indicato alle date definite presentandosi con il Curriculum Vitae aggiornato e scritto tassativamente in lingua inglese, oltre a una foto recente per consentire di valutare anche l’aspetto, discriminante tutt’altro che secondaria.

Chi vuole intraprendere quest’attività e volare nei cieli come lavoro quotidiano, può partecipare a questi open day senza obbligo di registrazione on line, ma solo presentandosi. Preferibilmente, ai fini organizzativi e per dare una parvenza già professionale e tech-oriented, si potrà compilare il form on line presente sul sito istituzionale di Emirates Group, prima di giungere all’Open Day.

Occorre presentarsi con un determinato dress code, ossia vestirsi come indicati sul regolamento del sito on line, oltre avere un certo atteggiamento durante tutto il colloquio. Ci sono poi alcuni requisiti ricercati dall’azienda che corrispondono a caratteristiche di preferenza e probabilmente escludono gli altri (nel caso, però, non demordete, magari eccellete in altro):

21 anni compiuti.

Capacità di raggiungere con le braccia i 212 centimetri, due metri e mezzo, stando anche sui tacchi, per capire se siete in grado di aiutare i passeggeri a mettere i bagagli nella cappelliera.

Grado scolastico elevato, almeno laurea.

Capacità di parlare e scrivere in inglese in modo fluente.

Nessun tatuaggio visibile dopo aver indossato la divisa di rappresentanza.

Capacità di colloquiare e conoscere nuove persone, nuovi luoghi e adattamento nelle varie situazioni.

Fisico asciutto, con un Indice di Massa Corporeo adeguato (BMI)

Caratteristiche come empatia, determinazione e visione sono determinanti nella scelta.

I candidati potranno anche essere chiamati a trascorrere l’intera giornata se richiesto, inoltre potranno essere chiamati per colloqui futuri. Al personale assunto, oltre lo stipendio, sono inclusi numerosissimi benefit:

Reddito esente da imposte, al netto.

Alloggio gratuito a Dubai.

Trasporto gratuito da e per l’aeroporto di imbarco.

Copertura medica e dentistica.

Sconti su merci e servizi anche per il tempo libero trascorso in quel di Dubai.

Il Gruppo, inoltre, prevede dei benefici anche per tutta la famiglia, opportunità di viaggio grazie alla compagnia aerea di bandiera del regno scavato letteralmente nel deserto, in ben 6 continenti.

Le date, le sedi potrebbero subire variazioni, ma è stata dedicata una pagina per avere tutte le informazioni necessarie e prepararsi ad affrontare questi Open Day. Emirates vi chiede di dire Yes a loro, oltre che to the world.