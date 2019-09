Mario Draghi non ci sta. Nonostante sia il Governatore uscente della BCE e nonostante sia sotto attacco diretto da parte della parte forte in Europa, la Germania e la sua opinione pubblica nonché il nuovo orientamento politico che già pensa al dopo-Merkel, il nostro illuminare italiano, la cui opera è nota e riconosciuta in tutto il mondo, incalza ancor di più l’Europa.

D’altronde una Banca Centrale Europea ad uso e consumo di pochi e singoli stati, ovvero per interessi nazionali oramai è anacronistica se non paradossale. Se Unione Europea deve essere occorre fare un passo in più e maturare anche da altri punti di vista. La politica monetaria, come decantato spesso anche dallo stesso Draghi, ha ancora ampi margini di manovra, ma da sola non sostiene alcunché, visto il livello a cui si è giunti. Pensiero condiviso dallo stesso Governatore Fed, quel Jerome Powell spesso attaccato dal Presidente Donald Trump, ma sulla stessa lunghezza d’onda del nostro economista italiano.

Entrambi vedono i limiti di una guerra monetaria e quelli della leva omonima, puntando il dito su quello che realmente serve alle economie per crescere, ovvero un’azione diretta sulla politica fiscale.

Tornando nel nostro Vecchio Continente, Mario Draghi dalle pagina dell’autorevole giornale “Financial Times” rilascia alcune dichiarazioni che dovrebbero far riflettere e minare totalmente lo status quo. Avendo lavorato per anni a capo della BCE, Draghi è consapevole oramai dei limiti palesati nell’azione della Banca Centrale Europea, incapace anche solo oramai di sostenere il tasso d’inflazione ottimale al 2% che avrebbe dovuto solamente monitorare a causa dell’atavica paura dei tedeschi inerente l’iperinflazione del dopoguerra nel loro paese.

Oltre all’unione monetaria, ossia l’adozione oramai consolidata della moneta unica in alcuni stati membri tra i 28 facenti parte della UE, serve una riforma fiscale dell’intera Eurozona (sempre nei paesi che utilizzano la stessa divisa valutaria) in modo da livellare ed uniformare le azioni e gli effetti di una politica europea a 360° e non più solo vincolata al debito o alle passività dei singoli stati.

Caratteristica questa, basilare anche solo per pensare ad un prossimo debito europeo aggregato, la misura a cui Draghi punta da sempre e che risolverebbe parecchie grande al Vecchio Continente, nonché la natura paradossale stessa di una Unione che pare più una confederazione di Stati indipendenti.

Secondo Mario Draghi, l’unione fiscale è ora più urgente che mai. Data la debolezza conclamata dei singoli stati in un mondo globalizzato, è un aspetto cruciale possedere un unione più forte e vera sotto tutti i punti di vista. Se in alcune aree, come quella fiscale, si riuscisse a raggiungere un’integrazione sotanziale, questo favoribbe il risultato di poter competere ed innalzerebbe tutti i parametri economici dell’aera euro.

Secondo il Presidente della BCE serve un’accelerazione importante da questo punto di vista mettendo da parte gli aspetti nazionali e le rivendicazioni di una parte rispetto ad un’altra.

Per avere un’unione economica e monetaria più forte, dovremmo avere un budget condiviso per l’Eurozona. Il dibattito politico per arrivare a questo è ancora molto incerto ed indietro, ma io sono ottimista al riguardo.

Dopo otto anni alla guida dell’istituto di Francoforte, Mario Draghi non solo ha tracciato una strategia ed una forward guidance davvero importante dalla quale il suo successore, la Lagarde, dovrà necessariamente partire, ma sta incalzando ancor di più i paesi più importanti dell’Unione, in particolar modo la Germania, la quale ha un approccio molto reazionario soprattutto in relazione ad una possibile unione fiscale.

Draghi si è detto ottimista e vede la possibilità di adottare questa soluzione fiscale condivisa nonostante la diversità di opinioni sul tema che definisce fisiologica e localizzata ovunque in tutto il mondo, non solo in Europa.

Di certo servirebbe una maggiore condivisione politica, di cui abbiamo parlato, ma Draghi resta convinto che oramai la strada sia segnata e non si potrà più tornare indietro. D’altronde, l’importanza delle riforme strutturali ha avuto chiaro intendimento nei riflessi soprattutto per la situazione della Grecia, in zona default anni or sono.

Secondo il nostro connazionale, la fiducia nell’Europa sta crescendo nonostanta la spinta di alcuni movimenti sovranisti rimasti un po’ indietro. La chiosa finale è dunque tutta rivolta al futuro, futuro per il quale il Governatore in carica fino a fine ottobre ha già gettato solide fondamenta ed agitato l’opinione pubblica di alcuni stati contrari da sempre al cambiamento. Un atteggiamento oramai anacronistico.