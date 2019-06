La nuova arma nelle mani del Fisco e delle Fiamme Gialle pare funzionare e si prospettano tempi bui per i furbetti del quartierino. 156 società di persone e di capitali sono state messe sotto la lente d’ingrandimento, nella “Black List” dei presunti evasori fiscali, dopo attenta analisi dei dati incrociati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dai versamenti e dall’analisi dei conti correnti societari e privati, dopo aver creato una sorta di Anagrafe dei Conti Correnti bancari.

Se i dati incrociati non sono congrui e coerenti, scatta un “allarme” di presunzione per la colpevolezza del soggetto che viene inserito nella “black list” e messo sotto l’occhio dell’indagine tradizionale da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Naturalmente l’Anagrafe dei Conti Correnti è per ora solo utilizzata in via sperimentale dopo il provvedimento da parte dell’Agenzia il 31 agosto del 2018: la finalità era chiara, analizzare i dati contenuti nelle comunicazioni integrative annuali mettendoli a confronto con le informazioni derivanti dall’Anagrafe dei Conti creata dagli intermediari, al fine di scovare eventuali evasori.

L’anno considerato per la valutazione di congruità è stato il 2016: le società che risultavano aver movimentato il conto o i conti correnti in positivo dovevano risultare coerenti con le dichiarazioni dei redditi presentate. Molte di quelle finite nell’occhio del ciclone, pur avendo un saldo positivo certo, avevano omesso di presentare la dichiarazione annuale per il pagamento delle imposte dirette e dell’IVA, oppure lo avevano fatto, ma senza descrivere cambiamenti significativi, eludendo così la tassazione. Ciò ha fatto scattare l’allarme e l’inserimento dovuto nella “black list”, il che non significa colpevolezza certa, ma presunzione di illecito sicuramente.

I dati presenti nell’Anagrafe dai quali si è desunto il rischio di possibile evasione, oggetto di analisi, sono molteplici per ogni soggetto fisico ovvero giuridico:

Numero Conti Correnti.

Totale aggregato dei saldi.

Movimenti finanziari.

In questo modo è stata stilata la “black list” disponibile solo da parte delle Direzioni regionali e provinciali per quanto riguarda le aziende sulle quali hanno competenza, anche per una questione legata alla privacy.

Il Generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore, spiegò, lo scorso gennaio, che erano state analizzate 1.200 posizioni, dopo aver selezionato le società più a rischio dal punto di vista della potenziale evasione, poiché risultava una movimentazione sui conti correnti di oltre un milione di euro in un solo anno.

Da queste, dopo la cross-analysis (analisi incrociata) di tutte le informazioni presenti nei database a disposizione, sono rimaste 156 società che potenzialmente potrebbero evadere e aver evaso il fisco.

A tal proposito, il Comandante del III° Reparto Operazioni delle Fiamme Gialle, il Generale Giuseppe Arbore, si è rivolto positivamente verso questo nuovo strumento, auspicando un approfondimento sulle posizioni fiscali passate in rassegna e proponendo un coordinamento continuo e continuativo con l’Agenzia delle Entrate per attivarsi in modo unilaterale e legale, non lasciando spazio a possibili vizi e problematiche.

L’accesso alla cosiddetta “SuperAnagrafe” da parte del corpo della Guardia di Finanza è stato normato dal Decreto Legge 119 del 2018, ma al momento è ancora in corso d’opera la definizione dei criteri e dei dati utilizzabili per la ricerca degli evasori e il rischio inerente le singole società.

Solo in seguito alla definizione derivante dagli organi competenti, sarà possibile utilizzare gli indicatori di rischio sui singoli contribuenti elaborati grazie a questo sistema di analisi incrociati e sottoporre i potenziali evasori a ulteriori verifiche e controlli.

Una volta avviato l’iter d’istruttoria, i dati non saranno utilizzabili come prova per importi non dichiarati, ma la GdF dovrà avviare i normali procedimenti d’indagine che facciano emergere le risultanze necessarie alla fase probatoria di colpevolezza.

La Superanagrafe su Conti Correnti sarà applicata, dopo le personalità giuridiche, anche alle persone fisiche, dopo la definizione avvenuta circa 8 anni fa per volontà del Governo Monti. Similmente a quanto spiegato per le società, i dati e le informazioni con i parametri di sintesi saranno impiegati per la creazione di liste selettive di contribuenti a rischio evasione, condividendo i nominativi con gli uffici locali del Fisco e gli enti competenti al fine di agire opportunamente con approfondimenti e controlli di routine.

Lo stesso attuale Ministro dell’Economia Giovanni Tria concepisce l’avvio della Superanagrafe come un’opportunità deterrente nei confronti dei comportamenti elusivi ed evasivi delle persone, sulla falsa riga delle politiche fiscali poste in essere per il prossimo triennio 2019-2021: tutti elementi chiave per fare emergere il nero, insieme alla riduzione delle tasse voluta da Salvini con la “flat tax” e incentivare gli adempimenti legali.

L’orientamento delle indagini, sempre meno pressanti e ipotizzato al massimo a sostegno del 2% degli accertamenti nel 2019 e del 3% negli anni 2020 e 2021, dimostra ancor di più questa volontà di attivare misure preventive con l’utilizzo delle tecnologie più moderne. Questo, anche perché le indagini della GdF sono vincolate alla richiesta preventiva di autorizzazione da parte del Tribunale per l’accesso ai singoli movimenti in entrata e in uscita del potenziale evasore: un elemento discriminante e “costoso” sia in termini monetari, sia in quelli di spreco di risorse.