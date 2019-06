Mark Zuckerberg ha lanciato la sua sfida: l’ennesima, ad un sistema consolidato e stabilito al fine di rivoluzionare anche quello. Se pensiamo alle informazioni come semplici dati in codice binario, basate sul linguaggio macchina composto da 0 e 1, codificabili ed elaborabili, allora il social network più conosciuto al mondo è il numero uno, il leader incontrastato, forse secondo solo a Google, ma con una platea di utilizzatori vicina ai 3 miliardi di persone.

Se, trasbordiamo lo stesso concetto alle transazioni finanziarie, all’economia stessa e alle valute, possiamo facilmente comprendere come gli scambi di moneta oramai siano essi stessi pure informazioni, e da questo concetto sono nate anche le criptovalute, sulla falsa riga del genio sotto pseudonimo Satoshi Nakamoto, probabilmente un’anagramma.

Mark Zuckerberg lo ha capito ed ha progettato questo sistema, avvalendosi anche della collaborazione di suoi ex compagni di studio, con i quali ha avuto qualche dissapore per le rivendicazioni su Facebook, attualmente impegnati in una start up chiamata Gemini: stranamente operante nel mercato finanziario.

Tutte coincidenze, ma forse prove del progetto che Facebook stava realizzando in gran segreto in una palazzina di Menlo Park , con un sistema di accesso molto stretto, consentito solamente grazie ad un badge.

Martedì Facebook annuncerà la sua criptovaluta, un coin legato a un sistema di pagamenti realizzati attraverso una piattaforma ad hoc.

L’ambizioso progetto vedrà la possibilità di scambiarsi moneta virtuale in tempo reale e senza commissioni in tutto il mondo, creando una sorta di banca mondiale in grado di competere con tutti gli altri sistemi tecnologici presenti al mondo. La criptovaluta si potrà scambiare allo stesso modo in cui ci si scambiano i messaggi, tra un “ciao” e un “addio”, sulle chat di Instagram, WhatsApp e Messenger.

Nessuna intermediazione, nessuna commissione e scambi agili: questa è la vision di Mark.

Facebook attualmente non naviga in buone acque, dopo lo scandalo Cambridge Analytica per il quale sono state mosse accuse molto gravi riguardo il trattamento dei dati di 2,4 miliardi iscritti al noto social. Se il fondatore vuole trasformare il business model in una piattaforma di conversazioni private e servizi connessi, come il sistema di pagamenti, sarà necessario sviluppare il piano commerciale che ora vede come prima e quasi unica fonte di guadagno “formale”, il ricavo derivante dalla pubblicità: nel 2018 pari a 55,8 miliardi di dollari, il 98,5% di tutto il fatturato.

Il progetto Libra, pensato da Zuckerberg, se ben congegnato, consentirà di convogliare tutte le transazioni degli utenti iscritti sulla piattaforma stessa, rendendole semplici, economiche ed usufruendo di dati emersi da queste stesse operazioni: informazioni che, elaborate e gestite, convoglierebbero in Big Data di sicuro valore per tutto il comparto globale.

Il Global Coin, o Facebook Coin, ovvero Libra, come si dovrebbe chiamare (lo scopriremo martedì), sarà utilizzabile non solo come criptovaluta di scambio, ma anche nel mondo fisico, all’interno degli store reali e di quelli virtuali.

Facebook sta affiliando una schiera di merchant che potranno aderire al nuovo sistema, dando la possibilità a tutti gli utenti di Facebook di comprare merci e servizi da loro erogati, pagabili grazie a questa valuta. I vantaggi dell’adesione prima degli altri saranno innumerevoli, compreso un e-commerce possibile e futuristico, cui anche Amazon dovrebbe iniziare a preoccuparsi.

I dati attuali degli utenti e carte di credito in circolazione, vedono questo scenario:

Rank Azienda Utenti (in milioni) 1 Facebook 2.375 2 Mastercard 875 3 Visa 781 4 Paypal 277 5 Uber 91

Si può facilmente intuire come il noto social network sarebbe veramente il leader nel settore. Purtroppo il mondo delle criptovalute non è certo conosciuto e famoso per la trasparenza, la solidità: le truffe e le speculaizoni si sprecano in quest’ambito e la bolla di bitcoin ha lasciato una scia non certo di fiducia nei confronti di questo mondo. La classifica e le analisi di un noto specialista del settore, di cui abbiamo già parlato, ha cercato di regolamentare questo mondo, indicando la top 10 degli exchange più meritevoli ed affidabili, sia per performance, sia per efficienza.

Facebook si muove in un campo dove deve costruire la fiducia intorno al progetto e lo sta facendo strategicamente in due modi:

La criptovaluta sarà uno stablecoin, legata a beni fisici, probabilmente ad alcune valute internazionali in modo da evitare flessioni e oscillazioni tipiche delle criptovalute, come il Bitcoin, elemento discriminante per il mancato utilizzo della moneta più conosciuta in tal senso come strumento di pagamento valido.

Al progetto sono stati aggregati partners di fiducia, i leader del mondo. Visa, Mastercard, Paypal, Uber e Booking come merchant sono già in corsa e immetteranno 10 milioni di dollari ciascuno per partecipare alla Governance, dando anche il proprio know-how significativo al successo del progetto.

Il sistema di Bitcoin si basa sulla blockchain, quindi è totalmente decentralizzato: il libro mastro delle trattative è presente su tutti i nodi della catena. Per il coin di Facebook, invece, si pensa a un sistema “ibrido”, non centralizzato, ma nemmeno totalmente simile alla blockchain: un network predisposto ad hoc di 100 attori di rilievo, garantirà il sistema nella sua globalità.

Gli attori del progetto sono gli stessi concorrenti di questa che potrebbe essere una prospettiva nuova per la creazione di una Banca Mondiale e sono entrati nel progetto proprio perché vogliono monitorare da vicino l’evoluzione di un possibile competitor. Un rischio vero e concreto per il loro stesso modello di business.

Un’opportunità, invece, per il mondo delle criptovalute che potrebbero entrare nella finanza dalla porta principale e acquisire quella fiducia mancante dai mercati: chissà che, JP Morgan non sia il prossimo a creare un proprio token dando il via a una nuova era.