Il colosso Facebook ha pubblicato la solita nota trimestrale riferita agli ultimi tre mesi del 2019 (ottobre, novembre e dicembre) contenenti dati davvero super, anzi straordinari e maggiori delle aspettative. Gli utili riportati dall’azienda di Zuckerberg, infatti, sono stati pari a 7,3 miliardi di dollari: oltre a questo parametro, davvero incredibile, i ricavi in aumento del 25% riportano un giro d’affari pari a 21,08 miliardi di dollari.

A dispetto di quanto accaduto con i conti in rosso di Deutsche Bank e l’ottimismo del CEO bastato a convincere gli operatori di mercato sulla bontà della strategia aziendale, sorvolando sugli aspetti negativi, il titolo di Facebook dopo la pubblicazione dei conti è crollato, perdendo il 7% a Wall Street e bruciando, di fatto, ben 50 miliardi di dollari come capitalizzazione.





Oltre ai parametri rilevati, sull’utile e sul giro d’affari di Facebook, anche altre variabili iscritte nella nota trimestrale sono positive: gli utenti attivi mensilmente sono arrivati a 2,5 miliardi, in continuità quasi a doppia cifra di anno in anno (+8%) e con previsioni davvero immense se pensiamo che sul pianeta ci siano circa 8 miliardi di persone quasi. Quelli giornalieri, ovvero che utilizzano almeno una delle piattaforme in possesso di Facebook (il Social Network stesso, Instagram, WhatsApp e Messenger), sono 1,66 miliardi in media.

Numeri positivi che sembrano palesare un paradosso a dispetto di quanto sta accadendo nel mercato azionario. Numeri che, però, non finiscono qui.

Se ad aumentare sono i guadagni e il fatturato, anche i costi crescono in modo esponenziale e ricalcano una problematica assai suscettibile per un operatore che non produce beni fisici, ma servizi legati alle nuove tecnologie. I costi che Facebook ha sostenuto durante tutto il 2019, soprattutto in ragione delle problematiche relative alla privacy e al riposizionamento del brand dopo alcune vicissitudini, sono aumentati a dismisura e palesano una potenziale disfunzione futura.

Sostanzialmente, per semplificare, le spese crescono e gli utili iniziano a ridursi più velocemente di quanto si attendessero gli operatore di Wall Street, sintomo probabile di una saturazione del mercato potenziale. La stessa crescita dei ricavi, di +25%, incredibilmente alta, in realtà rappresenta il valore più basso mai registrato dal 2012, anno della scesa in borsa di FB.

Secondo le analisi degli esperti, gli investitori sono preoccupati dai continui investimenti che Zuckerberg deve sostenere per proteggere la privacy e sostenere la buona reputazione di un social sempre più considerato come negativo, in ragione degli accadimenti di cui riportavamo cronaca e delle normative sempre più stringenti a livello nazionale.

Oltre a questi, gli esperti ritengono che i costi indispensabili per tutelare le informazioni e i dati sensibili degli utenti, raccogliendoli e gestendoli in modo conforme alle regole, saranno sempre più crescenti.