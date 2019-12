Come riportato dalla nota agenzia Ansa, su Internet ci sono moltissime fake news e notizie sbagliate che riguardano la salute dei cittadini italiani e, per questo, possono essere molto pericolose. Come ben sappiamo, tra gli innumerevoli siti web presenti on line, di cui facciamo parte anche noi, ci sono tantissimi siti di notizie che cercano di attirare il flusso di traffico anche con notizie non proprio veritiere e con termini eclatanti proprio per ottenere l’attenzione del pubblico.

Ora, non volendo di certo tessere le nostri lodi, anzi, ben comprendendo i limiti e le responsabilità derivanti da tale pratica, quella dell’informazione al pubblico, è certo che ci voglia un minimo di consapevolezza ed occorra avere una particolare attenzione specie quando si parla della salute umana.





Tra le notizie false che troviamo in rete sul diabete, ci sono titoli ed argomentazioni come queste:

La carbonara risolve le ipoglicemie.

La Dieta del Gruppo Sanguigno ti fa dire Addio ai farmaci.

L’insulina fa diventare ciechi e crea dipendenza.

Etc.

Tutte notizie false che circolano in rete e tendono a ripresentarsi proprio per la capacità di soddisfare un bisogno innato dell’essere umano: quello della speranza di guarire o comunque la paura stessa dei farmaci e degli interessi correlati a questo mondo, quello medico, che fa qualche volta difetto come altri settori.

Tra le notizie vere, invece, c’è quella relativa al nuovo farmaco disponibile in Italia per il trattamento del Diabete di Tipo 2.

L’Iniziativa

L’Ordine dei Giornalisti del Lazio, in collaborazione con l’azienda Eli-Lilly, ha deciso di scendere in campo in primis richiamando all’ordine (ci scusino la ripetizione) i mezzi d’informazione soprattutto su un argomento così critico come la salute umana et in secundis organizzando un corso formativo affinché le persone abbiano i mezzi critici per analizzare ciò che stanno leggendo.

Il corso, denominato “Diabete e ipoglicemia severa, come raccontarli: parole, numeri e prospettive“, si pone l’obiettivo di combattere la disinformazione ed il disorientamento dei tanti malati di diabete in Italia (più di 4 milioni), affiancando e coadiuvando il lavoro specifico del medico specialista che si occupa di stilare la diagnosi e stabilire una terapia efficace monitorando poi la situazione.

Rita Stara, vicepresidente dell’associazione Diabete Italia, ha richiamato i tantissimi rischi derivanti dal consigliare diete improponibili ai pazienti che soffrono di questa patologia.

Tra le informazioni false ci sono le abitudini alimentari. In alcuni casi questi suggerimenti possono esporre i pazienti a rischi concreti: tantissimi per esempio hanno seguito prima o poi un’alimentazione iperproteica, ma ai diabetici fa male perché affatica i reni e aumenta il rischio di chetoacidosi metabolica.

Roberta Assaloni, membro dell’Associazione Medici Diabetologi della Regione Friuli Venezia Giulia, rincara la dose ed identifica il rischio reale legato al solito business e gli interessi personali di qualcuno che possono cagionare gravi danni alla collettività ed in questo caso ai diabetici:

Sul fronte delle terapie le fake possono essere ancora più rischiose, un esempio è il mito dilagante dei ‘prodotti naturali’ come i nutraceutici, che sono spacciati come anti-diabetici o addirittura come sostituti dell’insulina, ormone salvavita.

In conclusione dell’evento, come sottolineato dall’obiettivo del corso di formazione, gli esperti che hanno partecipato invitano i media a non esacerbare la situazione già difficile che devono vivere queste persone malate, ma a fare della buona comunicazione. In sostanza si chiede di comunicare informazioni giuste, aggiornate in modo tale da dare un vero aiuto a chi deve gestire questa malattia e l’ipoglicemia, un’altra problematica meno conosciuta, ma di certo altrettanto pericolosa.

Un’iniziativa lodevole cui ci sentiamo in obbligo di dare il giusto spazio. L’informazione si fa anche confrontandosi ed un buon consiglio, sempre valido, è quello di analizzare criticamente il contenuto di un messaggio e verificare le fonti e se è presente su altri siti che riteniamo attendibili.

Dulcis in fundo, prima di approntare il fai-da-te e di lasciarsi andare a qualsiasi pratica descritta su Internet, diete comprese, chiediamo consiglio al medico curante o allo specialista che ci ha in cura. Ne va della nostra salute.