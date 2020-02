Senza pietà. La truffa di una Family Banker a Napoli e di un agente assicurativo davvero pone alcune domande inerenti la vita stessa e l’individualismo che oramai permane in ogni livello in ragione del denaro e del potere che esso porta con sé.

O meglio, la truffa in questione ai danni di persone deboli e fragili pone logiche davvero eticamente riprovevoli dal punto di vista deontologico e professionale, ma finanche sotto il profilo umano stesso, se di umanità poi si può parlare in questa storia.





La Family Banker Stefania Masi e l’Agente Assicurativo Felice Crisci sono accusati di riciclaggio, truffa e frode informatica. Ovviamente tutti hanno diritto a un equo processo, alla difesa e non si è colpevoli fino all’ultimo grado di giudizio, fermo restando che esista davvero una Giustizia, molto spesso strumentalizzata e piegata al volere degli uomini.

Al di là della retorica, i fatti stessi di cronaca paiono condannare, se non nelle aule di un tribunale, già mediaticamente questa coppia che è stata colta, come si suol dire, con le mani nel sacco dai finanzieri coordinati dall’inchiesta della Terza Sezione della Procura di Napoli, dal Procuratore aggiunto Piscitelli e dal Pubblico Ministero Orlando.

I finanzieri hanno notificato l’obbligo a comparire non solo ai due soggetti in questione, ma anche ad altri due indagati, Raffaele Di Tessitore e Pasquale Papa per riferire dei fatti oggetto d’indagine.

Secondo quanto emerso dalle relazioni degli inquirenti, le truffe e le frodi messe a segno da tutti gli indagati, risultati in numero totale pari a 15, tutti coinvolti a molteplici livelli, ammonterebbero a circa 1 milione di euro. Parte di questi soldi sono stati recuperati grazie a un provvedimento di sequestro emesso da parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli, Gianluigi Visco.

Rolex

Tra i frutti della frode è emerso l’acquisto di un orologio di lusso Rolex del valore di 6.400 euro pagato con bonifico utilizzando il conto corrente di una delle vittime di truffa. Il signore che ha ritirato l’orologio fece insospettire il negoziante: a quel punto gli presentò una carta d’identità di una donna che, però, non si trattava della titolare del conto corrente da cui era partito il bonifico, purtroppo deceduta, ma è risultata emessa dal Comune di Taranto per un’altra donna.

Il signore in questione, inoltre, ben consapevole della transazione che stava per compiere, ha pensato bene di mascherare l’IP del computer utilizzando un internet point dal quale dispose il bonifico dal conto corrente della signora defraudata dell’importo.

Gli eredi della signora oggetto di furto hanno anche saputo che, a seguito della dipartita del loro affetto, sono partiti dal conto corrente gestito tramite home banking, 3 bonifici verso un conto estero situato in Bulgaria intestato a uno degli indagati. Bonifici per un totale di circa 110.000€.

Quadri da 250.000€

La Family Banker in questione, inoltre, avrebbe messo in atto una presunta truffa ai danni del patrimonio di una signora deceduta che risultata essere una sua cliente. Si parla di una cifra molto alta, circa 250.000€.

La signora, purtroppo afflitta da una malattia oncologica, morì a gennaio 2018. Durante il funerale di questa donna, la Family Banker, via chat, comunicò agli eredi la presunta decisione segreta della sua cliente che le aveva incaricato un acquisto di quadri da regalare poi ai figli.

Quadri che questi avrebbero dovuto scoprire solo dopo la morte della signora, per sua manifesta e precisa volontà.

Purtroppo l’uomo ha molte maschere, ma tutti queste sembrano nascondere negli occhi sempre il medesimo obiettivo.