Doveva essere una domenica da ricordare, con una Ferrari tornata in palla e superiore alla Mercedes in questo circuito del Gran Premio di Russia, a Sochi, ma è invece stata una giornata da dimenticare totalmente, a prescindere dal terzo posto sul gradino più basso del podio di Charles Leclerc, il minimo sindacale nell’attuale Formula 1.

Si perché al di là dei secondi team oramai presenti solo a completare uno schieramento dove mancano squadre performanti ovvero quelle che ci sono non riescono ad essere competitive ad alti livelli per ora (Renault e Mclaren su tutti), il podio è proprio il minimo indispensabile per la rossa seconda al massimo solo alla Mercedes e tutt’al più all’unico pilota performante in Red Bull, ossia Max Verstappen.

Ciò che è accaduto ieri non solo ha messo in imbarazzo, per l’ennesima volta in questi anni, il reparto corse della Ferrari di fronte al circus ed al mondo intero, ma rischia di danneggiare seriamente la reputazione di una casa costruttrice così importante e legata proprio al mondo delle corse e delle super car.

Il fatto che l’attuale manager, a differenza dei predecessori (Marchionne, Montezemolo, per non dimenticare l’originale, il Drake), pare non curarsi di questi aspetti, non significa che la brand identity e la forza del marchio durino in eterno, visti i continui segnali negativi che emergono dalla Formula 1.

Ferrari e GP di Russia 2019: Le Parole di Mattia Binotto

Mattia Binotto ha provato da subito a stemperare la situazione assumendosi le responsabilità di decisioni paradossali e di una squadra che non è riuscita a vincere. E squadra è proprio la parola he meno si confà a quanto accaduto ieri.

C’è molto dispiacere, ma dovremmo essere incoraggiati dai risultati del weekend dal punto di vista della prestazione della vettura. Ci sono altre gare ed oggi non siamo stati perfetti.

Si, perché nonostante il risultato del monegasco, la Ferrari, dopo le prestazioni delle libere e la pole position ottenuta proprio dall’entant prodige del reparto corse di Maranello, allevato in casa, ci si aspettava almeno la vittoria se non una doppietta. Doppietta che è invece stata, per l’ennesima volta, appannaggio delle Mercedes, dopo un certo digiuno che aveva disabituato la squadra tedesca, oramai campione di tutto anche quest’anno come e più degli anni precedenti. Grazie anche alle topiche colossali degli strateghi del Cavallino.

GP Formula 1 Russia Sochi 2019: La Corsa in Pillole

Pronti via e Leclerc parte bene con Vettel che rimane dietro di lui anche per sfruttarne la scia, come concordato in sede di briefing. Anche grazie a questa mossa il tedesco riesce a sopravanzare Hamilton, ma si vede subito che è più in palla del monegasco e lo sorpassa alla curva 1.

Da quel momento, il quattro volte campione del mondo, inizia una battaglia personale a suon di giri veloci mentre dal team radio inizia il lamentio del monegasco che, a suo dire, vorrebbe la posizione indietro per aver tirato la scia al tedesco e non essere riuscito a stargli poi davanti.

Leclerc, forse innervosito dalla cosa o semplicemente meno performante, non riesce a stare dietro a Vettel e la Ferrari non può agire per lo scambio di posizioni, vista la vicinanza di Hamilton negli scarichi del gioiellino monegasco.

La pensata strategica della Rossa è meravigliosa: i grandi pianificatori del garage Ferrari, a dispetto di tutti gli intendimenti palesati nello scorso GP di Singapore (quando Binotto ha affermato che solitamente chi è davanti ha diritto a fermarsi prima), per cercare di fare vincere Leclerc e porlo davanti a Vettel dopo le soste di entrambi, hanno partorito la strategia rivelatasi poi negativa forse anche in base al karma.

Leclerc si è fermato prima di Vettel ed il tedesco, con gomme usurate, è stato fatto rimanere fuori addirittura 3 giri in più in modo da essere sicuri che tornasse in pista dopo il monegasco, più lento come detto.

Tutto bene quindi, tranne per quanto concerne il fatto dei ruoli interni e del fatto che un investimento cospicuo sia stato fatto su un campione del mondo tempo fa; la Ferrari potrebbe comunque scegliere di puntare su Leclerc per il titolo dal prossimo anno, ma occorre pianificare e fare chiarezza.

Il risultato della strategia non solo è stato antisportivo, ma anche pessimo: Vettel, al rientro in pista, è stato costretto al ritiro, richiamato dalla squadra a spegnere il motore a causa di un problema alla MGU-K. La direzione gara ha chiamato la Virtual Safety Car e le Mercedes hanno potuto fermarsi e svolgere il loro pit-stop tornando in pista davanti alla Ferrari di Leclerc, impossibilitato poi a riprenderle e senza ritmo alcuno anche solo per pensare di attaccare Bottas, finito secondo.

La Mercedes quest’anno non solo si è mostrata più performante alla lunga, ma ha evitato sbavature ed ha avuto un’affidabilità superiore alla Rossa, confusa e in preda al caos interno tra i nuovi tifosi dell’astro nascente e chi grida alla rottamazione del “vecchio” Vettel (così come tempo fa si gridava alla rottamazione di un certo Alonso, di Raikkonen, etc. tutti campioni del mondo).

GP Russia 2019: Le Reazioni

Vettel non si è certo tirato indietro ai microfoni sky ed ha lanciato alcune stoccatine alla scuderia con il suo solito fare sornione:

Non so esattamente cosa sia accaduto. Avevamo un accordo, avevo parlato con Leclerc prima della gara e mi sembrava molto chiaro: forse mi sono perso qualcosa. Volevamo fare doppietta, ma non è andata bene. Leclerc è giunto terzo al traguardo e non era il risultato che volevamo. Non siamo contenti, potevamo essere primi e secondi. Ho avuto una buona partenza ed il primo stint è stato abbastanza veloce per aprire un grande gap, ma dopo il pit-stop la squadra mi ha chiesto di fermare l’auto perché ero rimasto senza energia nella batteria. Non siamo soddisfatti, ma spero che il motore vada bene anche nelle prossime gare.

Anche Leclerc, comunque sul podio, ha avuto parole negative nei confronti del risultato di squadra, qualsiasi cosa oramai questa parola significhi e se veramente possa avere un qualche significato nella Formula 1.

Binotto, ha detto qualcosa in più sia sul problema di Vettel, sia sulla strategia concordata, almeno apparentemente:

Oggi abbiamo avuto problemi alla power unit sulla parte ibrida ed abbiamo chiesto a Seb di fermarsi subito per motivi di sicurezza. La scelta era quella giusta. Sulla strategia avevamo concordato con Leclerc di lasciare la scia a Sebastian perché su questa pista era il modo migliore per sopravanzare subito Hamilton. Charles ha concesso la scia che credo in quel momento fosse abbastanza naturale dato lo spunto di Vettel che aveva già superato Hamilton. Forse avremmo dovuto essere più chiari prima della gara, ma da questo impareremo.

Un discorso molto chiaro di cui potete facilmente farvi un’opinione per comprendere come le raccomandazioni e le “strategie” non esistino solo nel mondo reale, ma anche in quello dello sport.