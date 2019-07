Di fronte alla Fontana di Trevi dove Anita Ekberg chiamava Mastroianni a gettarsi nelle splendide acque con un atteggiamento sensuale e provocante, è stata presentata oggi, per il suo 62° anniversario, una Fiat 500 speciale, dedicata appunto al film di Fellini.

I rumors e le news avevano lasciato trapelare qualcosa e tutti si attendevano comunque un evento per il compleanno dell’auto che ha caratterizzato la mobilità di tutta europa negli anni Cinquanta diventando un cult vero e proprio, argomento di appassionati e tema frequente per raduno di chi ne condivide il fascino vintage.

Fiat 500 Dolcevita è una versione glamour, elegante e raffinata, così come doveva essere il tempo negli anni ’60 in una Roma post imperiale, ma altrettanto affascinante come solo un prodotto moda sa essere. La ricorrenza era ancora più importante, visto che il 2019 coincide con i 120 anni di vita della Fabbrica Italiana Automobili di Torino (acronimo FIAT) e questo modello esprime difatti tutta la creatività italiana, l’amore per l’arte, la fantasia ed il gusto del nostro paese. Anche ricordando l’eleganza della persona da sempre collegata alla Fiat, ovvero l’Avvocato Agnelli.

La Fiat 500 Dolcevita è stata pensata, ideata, progettata e poi prodotta per un determinato target di clienti: un profilo elegante, unico e raffinito, tipico dello stile italiano dell’epoca nel periodo del grande boom economico e del vivere in modo differente, emergendo dalle macerie degli anni post-bellici.

La livrea è di un colore Bianco Gelato con una piccola licenza poetica dei designer: un vezzo caratterizzato da una linea di bellezza, a mò di un eyeliner che disegna e contorna l’occhio di una donna, di un colore rosso-bianco-rosso. Un vocalizzo stilististico che esprime e sottolinea l’eleganza della silhoutte.

Completa la carrozzeria e la impreziosisce, il logo Dolcevita scritto tassativamente in corsivo e cromato, a sottolinearne lo charme, già a livelli altissimi. Cromati sono anche le calotte degli specchietti, la modanatura sul cofano e le fasce laterali con la targhetta “500”.

I cerchi che adornano le ruote della Fiat 500 Dolcevita sono da 16” pollici, in lega bianca diamantata, proprio come i calzari griffati da una marca di moda. Le linee raffinate sono ancora più esaltata dal tetto in vetro Skydome montato però solo sulla versione berlina di questa linea.

Oltre alla versione citata, sarà lanciata anche un altro tipo di 500 Dolcevita: la cabrio con una capote a righe bianche e azzurre orizzontali, con firma ricamata di colore rosso. Un chiaro richiamo alle spiagge, all’estate: gli ombrelloni e le sedie sdraio presenti sulla Riviera negli anni Sessanta presentavano proprio quelle trame e quei colori.

Anche gli interni sono studiati e particolareggiati nei minimi dettagli. Il mare, il mondo delle barche a vela e la nautica sono elementi che hanno contraddistinto il viver bene ed in maniera agiata da parte delle classi abbienti di quegli anni: pensiamo a Capri, alla Costa Azzurra, quella Smeralda e tutti i richiami sulle imbarcazioni. La plancia è infatti interamente costruita in legno, materiale applicato su un guscio di carbonio in modo che, nonostante la bellezza e la consistenza della materia, sia anche tecnologicamente moderno ed ergonomico: flessibilità, resistenza e stabilità sono risultanze ottenute da questo mix.

Il risultato eccellente è completato dai sedili in pelle Frau color avorio con ricamato il logo 500 e tappetini a corredo della stessa tinta leggera ed elegante, senza troppi fronzoli, ma con la semplicità della ricchezza.

La nuova Fiat 500 Dolcevita sarà disponibile, come detto, nelle versioni berlina e cabrio, mentre le motorizzazioni tra cui scegliere saranno di questi tipi:

1.2, 69 CV, cambio Dualogic o manuale.

0,9 Twin Air, 85 CV e cambio manuale.

1.2 GPL, 69 CV e cambio manuale. La versione Green.

In quest’auto i designer, gli ingegneri ed i creativi di FCA hanno voluto riassumere e far rivivere le atmosfere degli anni Sessanta, epoca in cui Roma era la capitale dei locali chic, del lusso, del dj-set internazionale. Da ogni angolo del mondo arrivavano artisti, attori, scrittori, vip ed altri protagonisti: un crocevia di culture e di influenze come non si era mai visto nella storia.