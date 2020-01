Chi non ha mai guidato una Fiat uscita direttamente da uno dei tanti stabilimenti localizzati allora in Italia, con motorizzazione Fire alzi la mano. Il mitico motore della casa automobilistica torinese è diventato quasi leggenda considerata l’altissima affidabilità e la resistenza di un propulsore tanto semplice quanto efficace.





Il motore Fire montato su tantissime automobili, infatti, consentiva ai proprietari di un auto nuova di utilizzare una macchina per molto tempo senza preoccuparsi troppo della sua manutenzione e del fatto che potesse essere sensibile a questo o quell’altro componente (salvo fatto l’assunto che una giusta manutenzione e un’attenta cura del propulsore prolunga la vita di tutte le sue parti meccaniche, compresi i componenti associati). Oltre a questo, alimentava direttamente anche il mercato secondario dell’auto: i proprietari di un’automobile Fiat con motorizzazione Fire, infatti, riuscivano a vendere vetture usate senza problemi anche con tantissimi Km, in ragione proprio dell’affidabilità del motore in primis.

La Novità

In attesa di capire come sarà la nuova Fiat, dopo la paventata fusione con PSA, l’azienda sta piano piano rivoluzionando la sua offerta sul mercato cercando di allinearsi, con un certo colpevole ritardo, a quella degli altri concorrenti.

La novità della nuova motorizzazione riguarderà innanzitutto le vetture dedicate al segmento delle utilitarie: Fiat Panda e 500.

Dal prossimo mese, febbraio 2020, i clienti dell’azienda attualmente italo-americana potranno acquistare una nuova Fiat 500 o una Panda Hybrid, dotate della nuova motorizzazione ibrida dedicata alla mobilità urbana con attenzione all’ambiente e alle emissioni.

Così come abbiamo già anticipato, Fiat sta piano piano cercando di rivoluzionare la produzione fino a raggiungere quella completa elettrificazione che già molti concorrenti hanno raggiunto. A Torino, infatti, i vertici aziendali hanno previsto di far partire prossimamente la produzione della Nuova 500 totalmente elettrica e già si sta lavorando nello stabilimento di Mirafiori per ottemperare tutto quanto necessario alla realizzazione di questa svolta epocale per quanto riguarda l’azienda.

Firefly Mild Hybrid

Dal prossimo mese, dunque, Fiat Panda e Fiat 500 monteranno diverse soluzioni di questo nuovo motore Mild Hybrid denominato Firefly. Tecnicamente, parliamo di un motore che coniuga due diversi propulsori tali da classificarlo come Euro 6D, quindi a basse emissioni:

Propulsore a benzina con capacità da 1 litro a tre cilindri , capace di erogare una potenza in termini di cavalli pari a 70 CV, ovvero 51 kW.

, capace di erogare una potenza in termini di cavalli pari a 70 CV, ovvero 51 kW. Motore Elettrico BSG (Belt Integrated Starter Generator) da 12 volt e possibilità di immagazzinare l’energia elettrica grazie alla presenza della batteria con tecnologia al litio.

Firefly vs Fire

Questo nuovo propulsore ibrido raccoglie, di fatto, la pesante eredità del mitico motore Fire, prodotto in più di 30 milioni di pezzi. Se riferito al 1.2 Fire capace di erogare ben 69 Cavalli, questo nuovo Firefly Mild Hybrid riesce a ridurre le emissioni del 20% in media e del 30% se comparato alle prestazioni di una Panda versione Cross, a parità di prestazioni.

Il nuovo Firefly è stato progettato e ottimizzato dagli ingegneri della FCA per garantire silenziosità e modulato in modo da non ingenerare quelle fastidiose vibrazioni tipiche del passaggio da arresto e marcia.

Il sistema Mild Hybrid è uno di quei sistemi ibridi (ne abbiamo parlato con dovizia di particolari in un nostro editoriale che spiegava i plug-in Hybrid) che coniuga una motorizzazione a combustibile fossile con un motore elettrico capace di recuperare energia dalle fasi di frenata o decelerazione trasformandola da cinetica a elettrica. Questa è immagazzinata nella batteria al litio da 11 Ah e resa disponibile durante la marcia per coadiuvare il propulsore principale.

Grazie a questa sinergia, si riescono a ridurre emissioni in ragione dei consumi a parità di chilometri percorsi e velocità. Faremo del bene all’ambiente e al nostro portafogli senza per questo perdere il comfort di guida.

Vantaggi e Incentivi

Acquistare una nuova vettura con questa nuova motorizzazione, oltre ai vantaggi economici e ambientali derivanti da un minore impatto su consumi e su emissioni, garantisce tutti quei vantaggi correlati agli incentivi rilasciati a livello statale e regionale, oppure su base europea.

Acquistando una vettura conforme alla normativa Euro 6D Final avremo diversi vantaggi: