L’Italia è da poco un paese unito e le sue diversità ancora restano insite su di un territorio spesso soggetto a contrasti e campanilismi anche molto vicini, basti pensare ai casi emblematici di Pisa e Livorno. Oltre a questo, la Costituzione stessa dello Stato Italiano, molto giovane, redatta nel 1948 a seguito del secondo conflitto mondiale, prevede un trattamento differente per cinque regioni (Sardegna, Sicilia, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia) e due province (Trento e Bolzano) considerate autonome, con una vera e propria lingua, il Ladino e l’indicazione Südtirol.

L’agenzia di rating Fitch, dopo aver rivisto e riconfermato il giudizio sul debito italiano, caratterizzato da una tripla “B”, ha voluto valutare la solidità finanziaria della Provincia Autonoma di Bolzano, slegandola dal sistema economico e finanziario dell’Italia, a cui appartiene il territorio.

Il rating di Bolzano è risultato così definito da questi due parametri:

Rating stand alone: “AAA”. Ossia il giudizio sulla sola provincia.

Rating tradizionale: "A-". Il giudizio sulla provincia legata al sistema nazionale.

Non sappiamo per quale motivo l’agenzia ha voluto redigere un giudizio territoriale che sembra avere un chiaro significato politico (come se si giudicasse, ad esempio, la Catalogna in Spagna), ma il presidente della provincia, Arno Kompatscher, ha rivendicato la bontà del lavoro svolto e la soddisfazione per questo giudizio che conferma la solidità delle finanze provinciali e dell’economia locale.

Fitch ha considerato il basso indebitamento della provincia, considerandola alla stregua di uno stato sovrano, e valutato il solido bilancio, oltre che tutti i parametri socio-economici risultati positivi.

La valutazione tradizionale, ossia quella che valuta l’amministrazione bolzanina come parte del sistema Italia, ha comunque avuto un giudizio più che positivo (A-), se paragonata al “BBB-” della nostra nazione (due livelli superiore).

Fitch ha valutato il sistema provinciale nell’ottica politico-finanziaria che lega il territorio comunque allo Stivale, definendo stabili le prospettive e le pianificazione di Bolzano nel lungo periodo.

Il Presidente Kompatscher ha voluto rivendicare, a tal proposito, l’autonomia del territorio che rappresenta e che inorgoglisce gli stessi abitanti: il fatto che una famosa agenzia di rating s’impegni a lavorare e svolgere una procedura ad hoc, sta a significare senza ombra di dubbio alcuno che la provincia autonoma è riconosciuta a livello internazionale come realtà a sé stante.