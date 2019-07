Continuano a corrersi e rincorrersi i rumors e le notizie emerse dalla soluzione fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini per consentire al Paese di risollevarsi dalla crisi in cui è caduto negli ultimi anni. Scongiurata l’ipotesi d’infrazione nei nostri confronti, forti anche di questa nuova ventata d’ottimismo, sembra oramai posta sulla pista di decollo la Flat Tax.

La formula, secondo quanto dichiarato dal sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Massimo Bitonci, dovrebbe essere questa: una flat tax al 15% per i redditi fino a 50.000€. In questo caso, lo scaglione di reddito tra i 35mila e i 50mila che attualmente paga all’Erario il 24%, vedrebbe l’esborso ridotto di quasi la metà: mentre per le fasce più deboli, 15-35mila euro, ci sarebbe comunque un inizio di miglioramento (15% rispetto al 16%-17% attuale).

Il deputato della Lega Bitonci aggiunge anche una nuova voce con la quale sia possibile parametrare modelli di reddito che tengano conto del nucleo, ossia dei componenti al suo interno: una sorta di quoziente familiare che agevoli le famiglie più numerose rispetto a quelle il cui reddito disponibile è spalmato su minori fabbisogni.

Per far questo, occorre trovare e reperire prima le coperture finanziarie necessarie a non gravare ulteriormente sui conti pubblici, prevedendo anche una revisione delle attuali agevolazioni esistenti: in ogni caso quelle critiche, come le detrazioni da lavoro dipendente, ovvero le spese sanitarie, non saranno toccate. L’obiettivo è semplificare la fiscalità statale, oltre a ridurla.

Si tratta solamente di una delle tante proposte che si aggiungono a quelle cui sta lavorando il Governo, ma l’obiettivo è chiaro: assorbita la distruzione della borghesia che tanto bene ha fatto per questo paese, la Lega cerca di creare una nuova classe ex novo, cercando di gravare meno su questa classe sociale, cui è legata la realtà delle piccole medie imprese italiane.

Circa 18 milioni di persone hanno un reddito tra i 15mila e i 50mila euro (sotto la soglia minima di 8mila euro non c’è alcun versamento) e 3 milioni sono nella fascia 35-50mila euro, pagando un’aliquota media di 24,9%. La flat tax al 15% incide prevalentemente su questa classe di persone. Oltre a questi aspetti, c’è in cantiere l’ipotesi di applicare la flat tax sull’incremento di reddito maturato da un anno ad un altro, ma resta, per ora, solo teoria.

Per quanto concerne le imprese, anche l’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) potrebbe scendere ancora: dopo essere passata dal 27% al 24%, l’obiettivo è ridurla al 20% entro il 2021.

Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, dopo aver lavorato alacremente per scongiurare la procedura d’infrazione sul debito contro l’Italia, è atteso ora da altre sfide. La sua linea è incline a quella di Salvini: è necessario semplificare la fiscalità e ridurre il carico Irpef sulle classi meno abbienti, anche se la pressione effettiva, secondo il suo parere, sarebbe già inferiore al 15% sui redditi bassi, vista la “No Tax Area” fino agli 8mila euro. In ogni caso si cercherà di adottare questa nuova misura caratterizzandola in modo progressivo, anche per evitare problematiche di incostituzionalità.

Il Movimento 5 Stelle non è fermo nemmeno su questo tema. La loro controproposta sarebbe quella di semplificare ed abbassare le aliquote Irpef, passando dai cinque scaglioni attuali, ai tre. Ecco la loro disposizione fiscale:

No Tax Area fino a 10mila euro.

23% da 10mila a 28mila euro.

37% da 28mila a 100mila euro.

42% oltre i 100mila.

La No Tax Area sarebbe ampliata dagli attuali 8mila ai 10mila euro ed allargata sempre in considerazione dei figli presenti nel nucleo familiare (max 26mila).