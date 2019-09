Il Gran Premio di Russia, di scena a Sochi, era nato sotto le aspettative migliori, viste le prove libere con le Rosse molto performanti e soprattutto l’ennesima pole position di Charles Leclerc (la quarta consecutiva, un record che non si vedeva da tempo in Ferrari) a cui seguiva il terzo posto di Sebastian Vettel in griglia: in mezzo il solito Lewis Hamilton.

Solito perché l’inglese non è mai sazio, né indomito e riesce sempre a trovare il modo di cavare il proverbiale “ragno dal buco” sfruttando anche le contingenze e gli errori altrui, come quelli accaduti oggi alla Ferrari.

Hamilton, infatti, ottiene il primo posto realizzando con Valtteri Bottas l’ennesima doppietta di un dominio Mercedes che ormai da anni segue di pari passo il campionato mondiale di Formula 1. E’ la vittoria n° 82 in carriera e conferma ancora di più la vittoria iridata di questa stagione, chiusa già anzi tempo con l’inglese che vola a 322 punti mettendo gli artigli anche sul punticino appannaggio di chi realizza il giro veloce, proprio da quest’anno.

Hamilton è raggiante sul podio ed ai microfoni affermando che non hanno mai mollato nonostante la Ferrari sembrasse un jet. Ha ringraziato il team ed una macchina davvero nata vincente sotto tutti i punti di vista. Dopo le ultime tre vittorie della Ferrari, questo successo ridà linfa e fiducia nella bontà del progetto Mercedes, sopra gli altri. Il compagno Valtteri Bottas, è già più lucido e si aspettava questa gara da parte della squadra, mentre nelle qualifiche occorre avere un po’ più di ritmo perché la Ferrari è davanti.

Per la Ferrari è il solito profondo Rosso, tra le problematiche interne alla squadra ed emerse anche solo marginalmente dopo il Gran Premio di Singapore e l’affidabilità nonché le performances del pacchetto auto durante il passo gara, quello che realmente porta punti.

Alla partenza, Leclerc è stato letteralmente bruciato da Sebastian Vettel che ha chiuso la prima curva al comando del GP di Russia. Secondo le parole dei protagonisti, questa manovra era concordata prima della gara per tagliare fuori Hamilton, ma nessuno si attendeva la partenza bruciante del tedesco che così iniziava ad avere un ritmo insostenibile anche per lo stesso monegasco.

Giro veloce dopo giro veloce c’era imbarazzo nelle comunicazioni radio tra muretto e Vettel nel quale si chiedeva, chissà per quale regola e decisione sportiva, di lasciare strada a Leclerc perché aveva consentito la sua partenza tirata. Uno scambio di posizioni impossibile anche solo da attuare, dato che il monegasco era incalzato da vicino dalla Mercedes di Hamilton mentre Vettel volava via.

Imbarazzo che è divenuta vero e proprio autogoal quando, al di là degli stessi proclami di Binotto, è stata richiamata prima la monoposto di Leclerc ai box per consentire poi di sopravanzare il compagno.

Chissà come, chissà perché, una volta che Vettel è rientrato ai box per la sua sosta, dopo vari giri passati al comando, ha dovuto parcheggiare poi l’auto richiamato dalla squadra a causa di problematiche che sarebbero legate alla batteria.

La qual cosa ha indirettamente favorito le stesse Mercedes che comunque palesavano prestazioni e performances superiori alla Ferrari sul passo gara: montando inizialmente la media, le Frecce d’Argento avevano scelto una strategia apparentemente più difensiva, ma con il senno di poi rivelatasi efficace.

Leclerc, alla fine del GP, è arrivato comunque sul gradino più basso del podio, davanti a Max Verstappen con la Red Bull. Il monegasco è parso deluso oltre che dalla propria performance, anche dal fatto che non siano riusciti a portare due auto sul podio, come accaduto nel GP di Singapore.

Nelle sue dichiarazioni c’è anche una velata polemica che nasconde oramai un’insofferenza palese tra lui ed il tedesco e fa emergere l’incapacità della Ferrari di gestire due piloti così forti, di cui un pluricampione del mondo sul quale si è investito e puntato tanto ed un pilota nato e cresciuto alla scuola Ferrari.

Di certo la Rossa sta letteralmente svalutando l’investimento fatto sul tedesco e dovrebbe decidere, una volta per tutte, se seguitare in questo comportamento oppure puntare solamente sul monegasco e cercare una seconda guida in grado di supportarlo. In questo momento il mondiale è già andato, ma le cose un domani potrebbero divenire molto più serie ed importanti.

Su Vettel ci sentiamo di chiedere scusa, al di là delle fazioni. Arrivato in Ferrari con l’entusiasmo di chi non aspettava altro nella vita e sognava la Rossa, pur avendo ottenuto quattro mondiali consecutivi proprio contro la squadra di Maranello come competitor principale, ha cercato di fare del suo meglio, ma tra errori di squadra ed auto non all’altezza non è mai riuscito ad incidere finendo anch’egli nel cercare di andare oltre i limiti e sbagliare spesso e volentieri.

Per quanto riguarda il Cavallino occorre una pianificazione seria del reparto corse e capacità di gestire piloti e momenti: indi per cui chiarezza sia personale, sia di gruppo. Se Leclerc è il fenomeno sul quale puntare farlo, salutare Sebastian e prendere una seconda guida come Giovinazzi ad esempio.