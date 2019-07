Terza sessione di prove caratterizzate da una pioggia nei primi 30 minuti in Inghilterra. La Ferrari, dopo le prime deludenti di ieri, sembra aver trovato la quadra, con un assetto molto più performante ed aderente lungo i curvoni veloci del circuito di Silverstone, a casa del pilota campione del mondo Hamilton.

Dopo una frase interlocutoria, le rosse hanno realizzato i due migliori tempi sul giro, con Charles Leclerc che ha preceduto il compagno di squadra, il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, girando in 1: 25.905. Vettel ha seguito il compagno a ruota, più lento di soli 26 millesimi.

Entrambe le auto sono sembrate a posto per le qualifiche che inizieranno tra pochi minuti, fermo restando le particolari condizioni della pista rarefatta dalla pioggia: si preannuncia un duello sul filo dei millesimi, anche se la Mercedes di Hamilton è comunque molto vicina. Nella parte finale delle prove libere, l’inglese ed il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, si sono divertiti ad alternarsi in testa alla classifica dimostrando una forza comunque devastante del mezzo.

Alla fine i ferraristi hanno tirato fuori il coniglio dal cilindro, mentre la pista via via si asciugava e migliorava aderenza e scorrevolezza: il finlandese della Mercedes è addirittura scalato alla fine al sesto posto, superato anche dalle Red Bull di Gasly e Verstappen, forse anche per risparmiare il mezzo e la meccanica in attesa delle qualifiche ufficiali.

La top 10 finale della terza sessione di qualifica era:

Charles Leclerc – Ferrari Sebastian Vettel – Ferrari Lewis Hamilton – Mercedes Pierre Gasly – Red Bull Honda Max Verstappen – Red Bull Honda Valtteri Bottas – Mercedes Lando Norris – Mclaren Renault Nicolas Hülkenberg – Renault Daniel Ricciardo – Renault Alexander Albon – Toro Rosso

I primi 3 piloti, al termine delle libere, sono concentrati in soli 49 millesimi, quindi si preannuncia una lotta serrata, condizionata magari anche dalle condizioni atmosferiche.

Il rischio pioggia potrà sparigliare le carte in una Formula 1 che al momento vede una certa mancanza di spettacolarità e di emozioni, con veicoli castrati nelle loro prestazioni massime ed un vantaggio competitivo di pacchetto Mercedes cui nessuno riesce ad avvicinarsi, da anni.

Dopo gli ultimi accadimenti e le vittorie sottoposte all’attenzione dei giudici, lo sport d’eccellenza motoristico vive un momento di stanca, ma speriamo che questo GP di Silverstone possa di nuovo aizzare gli animi di un mondiale che, prima della sua pausa estiva, ha già un campione del mondo virtuale ed una squadra su tutte.

L’appuntamento è alle 15 quando inizieranno le qualifiche per l’assegnazione della pole position.