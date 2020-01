Anche nel 2020 ad Avanti un Altro, per chi non lo sapesse l’esilarante gioco a premi di canale 5 condotto da Paolo Bonolis, il ruolo Bona Sorte è ricoperto da Francesca Brambilla. Ma qual è la sua biografia?





Biografia

Francesca Brambilla è originaria della città di Bergamo, Lombardia, ed è nata il 15 Marzo del 1992 (questo vuol dire che ha 27 anni), la sua carriera del mondo dello spettacolo è iniziata quando era ancora una ragazzina muovendo i primi passi come fotomodella nelle spiagge di Riccione.

Successivamente ha partecipato a molti concorsi di bellezza tra cui Miss Padania e Miss Italia, oltre a vincere il Titolo di Miss Atalanta (squadra di cui è la Madrina) inoltre ha anche lavorato come modella ma non solo, infatti ha posato per dei Servizi Fotografici realizzati da molti artisti internazionali come ad esempio Anthony Neste.

Tra l’altro la Brambilla, benché per sua esplicita richiesta non sia mai apparsa nuda, è anche stata per ben tre volte una coniglietta di Playboy (il famoso giornale per uomini), la sua sua carriera televisiva invece è iniziata nel 2008 dove ha preso parte a programmi di stampo sportivo (ma non solo) come Tiki Taka e Quelli che Il Calcio.

Nel 2014 è stata anche un’Ombrellina Girls per il Team Forward di Alexix Espargano, solo che la sua avventura nel mondo delle corse è durata relativamente molto poco, infatti si mormorava che avesse un ipotetico fidanzato pilota e che questo sia stato la causa principale del suo allontanamento da parte della Società.

Nel 2015 Francesca Brambilla ritorna in televisione entrando nel cast di Avanti un Altro, dove fino al 2016 ha interpretato la Sorella dell’Alieno, per poi essere promossa al ruolo di Bona Sorte l’anno successivo, ovvero il 2017, che tra l’altro è stato anche un anno che ha visto la showgirl coinvolta suo malgrado in uno scandalo di gossip.

A scatenare i giornali scandalistici è stato l’inizio della sua storia con il cestista Stefano Laudoni, il quale precedentemente era fidanzato con Valentina Vignali la quale avrebbe dichiarato che la Brambilla le ha rubato il ragazzo, anche se la diretta interessata ha prontamente smentito dichiarando che i due si erano già lasciati.

Tra l’altro, la Brambilla ha poi dovuto intervenire pure sui Social (dove tra l’altro è molto attiva), in quanto alcuni fan sono insorti prendendo a male parole la coppia e lei ha chiesto di abbassare i toni, anche se poi la Love Story con Laudoni è naufragata presto.

Misure

Francesca Brambilla è nata il 15 marzo 1992, è di Bergamo ed è alta 175 cm. Le sue misure sono 90/60/90, ha gli occhi verdi ed i capelli biondi.

Attualmente la modella e show girl sembrerebbe essere single. Qui il suo profilo Instagram.

Avanti un Altro 2020

Come abbiamo già accennato Francesca Brambilla è entrata nel cast di Avanti un Altro nel 2015 nel ruolo di Sorella dell’Alieno, mentre è diventata la Fatina della Bona Sorte nel 2017 ed è stata poi riconfermata anche per l’edizione del 2020, che è in onda dal 6 Gennaio. E’ quindi a tutti gli effetti una collega di Sara Croce che invece è la Bonas del programma.

Il suo compito all’interno del programma è abbastanza semplice, infatti appare ogni qual volta che è lo stesso Paolo Bonolis (il conduttore) a chiamarla e, grazie alla sua comprovata bellezza e simpatia, la Bona Sorte riesce sempre ad avere tutta l’attenzione del pubblico in studio e a casa, i quali tra l’altro apprezzano il personaggio.