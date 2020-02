Tra i membri di élite di tutti i centri di ricerca e le strutture ospedaliere italiane che stanno cercando di istituire un team e della task force per cercare di arginare una possibile diffusione del Coronavirus, il virus il cui focolaio si trova a Wuhan ma che minaccia di espandersi a vista d’olio, c’è anche un’eccellenza appartenente alla piccola Regione del Molise.

Si tratta della Dottoressa Francesca Colavita, giovane medico proveniente dal capoluogo di Regione, Campobasso. La dottoressa Colavita fa parte del team di ricercatrici dell’Istituto Nazionale delle Malattie Infettive Spallanzani di Roma, dove si trovano i due coniugi contagiati e trovati positivi alla malattia in Italia e dove è stato portato anche il pullman con i loro compagni di viaggio.





La giovane molisana, a dispetto della sua età, di soli 30 anni, può vantare già una comprovata esperienza nello studio di uno dei virus più pericolosi che l’uomo abbia mai conosciuto: l’ebola.

All’Ospedale Spallanzani di Roma, la Colavita è inquadrata con un contratto di collaborazione grazie al quale proverà a mettere il suo know-how e la sua esperienza al servizio di tutta la comunità e dell’Italia intera, nel caso la situazione dovesse aggravarsi, sperando che non ci sia un escalation.

D’altronde, dopo aver partecipato a progetti di sicurezza e cooperazione e sviluppo in zone difficili da gestire, come la Sierra Leone, la Dottoressa, seppur giovane, avrà sicuramente le doti di leadership e le conoscenze necessarie a fronteggiare qualsiasi situazione, finanche la più critica.

Nel frattempo, purtroppo, emergono notizie non positive: si parla di altri possibili casi di contagio in Francia (clicca qui per leggere l’articolo) e a Wuhan domani si inaugura l’ospedale sul modello di quanto fatto nel 2013 contro la Sars, il precedente Coronavirus che ha spaventato il mondo intero.