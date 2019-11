Si parla tanto di crisi, di modello Italia a cui restituire dignità, del sistema scolastico che dobbiamo valorizzare e di trattenere i nostri ragazzi educati ed eruditi alle materie più complesse dello scibile umano. Si parla molto, ma a livello pratico la fuga dei cervelli che avviene nel nostro paese sembra essere un fenomeno inarrestabile e di certo il bonus rilasciato dal Governo sembrerebbe aver fallito.

Il bonus prevedeva agevolazioni fiscali dedicate a tutte quelle persone altamente qualificate che avevano deciso di espatriare per trovare fortuna ed il giusto merito al loro lavoro ed al valore stesso delle competenze. Se fossero tornati, avrebbero ottenuto questi vantaggi fiscali e quindi guadagnato comunque bene oltre a ritornare nella madre patria: e così stato.

Solamente che, più della metà, poco più del 50%, ha già deciso di ripartire oppure si sta preparando per farlo, esattamente 7.033 cervelloni su 14.000 rientrati grazie a questa sorta di scudo intellettuale. Numeri analizzati e redatti dal Gruppo Controesodo sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate: studio teso a misurare le performances delle misure fiscali e dei bonus promossi in otto anni (dal 2010 al 2017).

Analizzando questi dati, dunque, le misure applicate sembrerebbero aver avuto un discreto accoglimento iniziale per poi scontrarsi con l’economia reale ed i problemi sistemici atavici del nostro paese. Gli stessi problemi culturali e infrastrutturali che probabilmente pesano ancor di più nella testa di questi ragazzi che hanno vissuto all’estero per tanti anni e, conoscendo il modus vivendi straniero, colgono ancor di più deficienze e negatività dei nostri sistemi.

Se si pensava che la ragione economica fosse prevalente (probabilmente lo è, almeno inizialmente), di certo la scelta di andare via nuovamente apre scenari davvero impensabili guardando i dati in questa prospettiva.

Il trend, infatti, ha avuto un andamento molto lineare ed in crescendo:

Nel 2012, sui 2.000 cervelli tornati in patria, 500 sono ripartiti per l’estero.

Nel 2013: 875 sono ripartiti.

Nel 2014: 1.156 sono andati via.

Nel 2015: 1.367 sono tornati all’estero.

Nel 2016: 1.525 sono andati via.

Nel 2017: 1.610 via su 2.000 persone tornate in patria.

Come potete ben vedere, si tratta di un fenomeno che non ha avuto alti e bassi, ma quasi un crescendo fino a diventare nel 2017 un vero e proprio problema, dato che il numero di cervelli che sono ripartiti di nuovo (1.610), ha quasi pareggiato quello dei ragazzi qualificati rientrati in Italia disegnando una prospettiva di saldo negativo che potrebbe anche verificarsi nei prossimi anni, manifestando l’incapacità innata del nostro Paese di trattenere e valorizzare le persone meritevoli.

In sette anni, dunque, come abbiamo anticipato, 14.000 cervelli sono rientrati ed il 50,23% di questi è ripartito.

Perché: Le Ragioni secondo Controesodo

Il perché di questa tendenza, secondo Controesodo che ha analizzato le dinamiche, si riduce ad un trittico di ragioni e motivazioni diverse tra loro:

Offerta di lavoro estera irrinunciabile (i cacciatori di teste che vengono in Italia trovano terreno fertile sia la prima volta, ma anche le seconde, a quanto pare).

(i cacciatori di teste che vengono in Italia trovano terreno fertile sia la prima volta, ma anche le seconde, a quanto pare). Rimpianti del modus operandi e del modus vivendi in terra straniera. Ad esempio in alcune aziende ci sono best practices consolidate mentre molte delle nostre sono indietro da questo punto di vista.

Ad esempio in alcune aziende ci sono best practices consolidate mentre molte delle nostre sono indietro da questo punto di vista. Tradimento delle promesse di vantaggi reddituali. Il Governo, dunque, avrebbe quasi “ingannato” i cervelli espatriati promettendogli agevolazioni e vantaggi fiscali il cui accesso era praticamente impossibile.

Approfondendo quest’ultimo aspetto, i bonus promessi, dunque, sembrerebbero una topica colossale da parte delle nostre istituzioni che, tra l’altro, ha avuto esiti anche negativi. I cervelli tornati in patria, infatti, hanno sostenuto una battaglia legale contro l’Agenzia delle Entrate ed hanno vinto ottenendo il pagamento del bonus fiscale migliore (quindi nel caso la differenza) tra quelli previsti dalle diverse misure fiscali emanate dai differenti Governi in questi 8 anni.

Bonus Fiscale Rientro Cervelli

Il bonus fiscale, al di là delle applicazioni fantasiose e creative fatte da alcune società calcistiche o appannaggio di personaggi famosi, aveva come obiettivo quello di far rientrare ricercatori e liberi professionisti italiani dall’estero.

La fascia d’età che più ha accolto positivamente questa possibilità è stata quella dei più giovani, infatti l’età media di chi è tornato si aggira sui 35 anni, mentre i paesi stranieri dove risiedevano e da cui si è deciso di ritornare, erano quasi tutti Europei (l’83%). Di questi ragazzi, il 33,34% si occupava e lavorava nel ramo Finance-Assicurazioni, mentre il 6,67% era coinvolto nei settori accademici (Scuola, Istruzione) o quelli affini, la Ricerca.

Secondo i dati del Ministero delle Finanze relativi all’ultimo anno reso disponibile per le consultazioni, il 2017, il reddito medio di questi lavoratori tornati in Italia ed altamente qualificati si aggira sui 102 mila euro lordi.

Se questo trend di fuga-bis dovesse continuare, come sottolinea Controesodo, lo Stato Italiano non solo perderebbe dei cervelli e delle competenze formate in patria e sviluppate all’estero, ma avrebbe anche una perdita di gettito pari a 194 milioni di euro nel periodo temporale compreso tra il 2021 ed il 2025.

Per ovviare a questa problematica, il Gruppo Controesodo ha voluto dire la sua al riguardo ed ha proposto un emendamento al Senato che estenda la defiscalizzazione anche a chi è già rientrato frenando questa tendenza ed ottenendo così’ un saldo più che positivo su una strategia che dovrebbe avere ampio respiro ed integrare uno sfruttamento delle capacità di queste persone.