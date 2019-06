La famosissima ditta legata al brand Geox e al brevetto internazionale della “scarpa che respira”, una innovazione straordinaria nel comparto delle calzature, leader di mercato nel segmento di medio-alto livello qualitativo, percepita dalle persone come garanzia di qualità e consistenza, scopre le carte.

Sul mercato di Piazza Affari, Geox ha portato a compimento la sua strategia azionaria determinata il 4 giugno 2019. In quella data, la Governance del noto marchio italiano produttore di scarpe e abbigliamento sportivo, fondata nel 1995 dal visionario Mario Moretti Polegato, aveva deciso di acquistare azioni proprie, togliendole dalla disponibilità di capitale per il mercato degli operatori.

Dal 5 al 7 giugno ha così acquisito 87.679 azioni proprie, pagandole 1,294€ cadauna ad un prezzo ponderato, vista la particolare situazione prevista dalla finanza: in tutto l’esborso è stato di 113.460,96€.

Il nome Geox deriva da una crasi tra la parola Geo riferita alla madre terra, alla natura, al Titano Gea appunto e la lettera “x” ad indicare l’aspetto tecnologico, ossia il connubio tra materiale ecocompatibile e l’attenzione alla natura, fusa con le moderne tecnologie a disposizione.

Dopo aver agito acquistando azioni proprie, l’azienda artigianale italiana ha collocato i 87.679 come azioni proprie a bilancio, un controvalore corrispondente allo 0,03% del capitale sociale nella sua interezza.

Questo intervento, legale e anticipato agli operatori di mercato per non incorrere in speculazioni o altre attività illecite e illegittime, ha consentito al titolo di Geox di aumentare il suo valore in modo controllato, chiudendo il venerdì in salita a +0,76%. Nella sessione di mercato appena terminata a Piazza Affari, il titolo non ha avuto un grande scambio di contrattazioni, ma è arrivato a toccare anche 1,34€ ad azione, per poi rientrare in chiusura vicino allo stesso valore registrato venerdì sera: 1,31€.

D’altronde, la regola generale del mercato economico keynesiano, oramai dogma consolidato della scienza economica sempre in divenire, afferma che, diminuendo l’offerta, a parità di domanda, aumenti il prezzo. Così è stato per l’offerta disponibile agli operatori per quanto concerne le azioni Geox.