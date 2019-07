Sicuramente una sentenza che farà discutere, non nell’oggetto, ma nella quantità del risarcimento. Quando vale una vita umana? La legge, per quanto avanzata e civile nella nostra realtà moderna non riesce mai a dare una risposta definitiva e condivisa a questa domanda perché in realtà una risposta certa non c’è. Una vita umana e la salute hanno un valore incommensurabile e questo dovremmo accettarlo tutti, comprendendo che qualcosa deve cambiare e non solo la massimizzazione del profitto può orientare il nostro pensiero e le nostre azioni perché i danni al nostro pianeta e, di contro, a noi stessi, sono inequivocabili. E senza alcun risarcimento possibile.

Il caso di Monsanto e del Glifosato è emblematico. L’azienda ha da sempre commercializzato questo noto diserbante sviluppato nei propri stabilimenti ed in seguito acquisito dalla tedesca Bayer per sfruttarne il brand riconosciuto e rinomato tra gli agricoltori.

Monsanto ha brevettato la formula chimica e venduto questo erbicida che è stato utilizzato da agricoltori in moltissimi paesi: dopo il 2001, scadendo l’esclusiva e la tutela coperta dal brevetto, altre aziende hanno iniziato a produrre il glifosato ed utilizzarlo nelle colture di qualsiasi tipo, proprio a causa della sua efficacia comprovata e dell’azione, anche in Europa. L’utilizzo di questa sostanza è approvato in oltre 130 paesi del mondo, ma, al di là di questo discorso, è anacrostico parlare di geolocalizzazione in un economia così globalizzata dove sulle nostre tavole può arrivare di tutto da qualunque luogo, anche lontanissimo nel mondo.

Monsanto ha sempre sostenuto, a sua tutela, che Roundup fosse sicuro e non cagionasse danni alla salute e la correlazione tra l’insorgenza dei tumori e l’utilizzo del glifosato è stata lungi dall’essere comprovata scientificamente, come già accaduto per altri materiali del passato (ad esempio l’ethernit).

Nel 2015, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (acronimo OMS) inserì il glifosato tra le sostanze probabilmente cancerogene, a seguito di uno studio fatto dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca contro il Cancro (acronimo IARC). Nel 2017 l’Agenzia Europa delle Sostanze Chimiche, la ECHA, non ha classificato il glifosato come sostanza cancerogena perché, a suo dire, non ci sarebbero prove sufficienti a sostegno della tesi.

Bayer sta da tempo pagando a carissimo prezzo l’acquisizione di Monsanto ed ha dovuto anche rivedere i propri piani, vendendo pezzi importanti del proprio business ed investendo nella ricerca e sviluppo di un nuovo diserbante: sono numerosi, infatti, i risarcimenti civili ai quali la compagnia tedesca deve fare fronte proprio perché è stato comprovato che l’erbicida Roundup cagioni danni alla salute umana,

Uno dei tanti risarcimenti da pagare, riguarda il caso di Alva e Alberta Pilliod, attualmente 70enni che hanno utilizzato il prodotto per anni ed a cui è stata diagnosticata per entrambi una forma rara di tumore, il linfoma non Hodgkin. L’eziologia ambientale, data la correlazione all’utilizzo ed al tipo di tumore che ha colpito entrambi, ha fatto propendere per la tesi a sostegno della nocività del glifosato. Il giudice e la giuria della California hanno contestato a Bayer e Monsanto l’accusa formalizzata provando la tesi giuridica del danno alla salute provocato dall’utilizzo di Roundup.

Il caso dei Pilliod è solo uno dei tanti che i legali di Bayer dovranno sostenere in tutto il mondo perché, pur consapevoli della pericolosità del Roundup, hanno cercato di celare la cosa e sono stati incolpati di aver fatto pressione ed influenzato studi scientifici di terzi per coprire la cosa, manifestando la natura colposa del proprio operato. La buona fede, dunque, non è stata alleata dell’azienda tedesca che ha, invece, agito solo per puro scopo economico.

Bayer sta pagando a caro prezzo la sua azione e nei prossimi anni sicuramente le ripercussioni graveranno ancora per molto tempo.

Nonostante questo, il giudice californiano chiamato a stabilire il risarcimento nei confronti dei coniugi Pilliod, ha deciso di abbassarlo da 2 miliardi di dollari a 86 milioni, ritenendo l’importo incostituzionale e troppo elevato. Nulla è cambiato, invece, sull’attribuzione di responsabilità nei confronti di Bayer, nonostante il pool di legali,