Sempre più spesso Android cerca di sorprendere i propri utenti perché questi non diano il sistema operativo del robottino verde come scontato. A tal fine, le attività di marketing ed il posizionamento del brand sono fondamentale per definire l’identity del sistema operativo più utilizzato al mondo.

Soprattutto ora che un sistema operativo proprietario sviluppato da Huawei in cina potrà essere un elemento di instabilità nel dominio di Android; la qual cosa non è sicuramente negativa per i consumatori finali, i quali usufruiranno sicuramente di un ulteriore spinta alla ricerca e allo sviluppo del sistema per device e godranno di promozioni e chissà quante altre attività di sicuro valore.

Google è infatti attentissima ai feedback degli utenti e le infinite possibilità date dalle app presenti nel Play Store e dai continui contributi degli sviluppatori, rende Android praticamente illimitato come vita tecnologica possibile.

Il successo di Android si deve sicuramente al colosso di Mountain View ed al continuo sviluppo che, affiancato ad una sempre più alta propensione di risorse hardware, ha puntato sulla versatilità e sulla risolutezza di un software capace di utilizzare al massimo memorie, processori, sensori e tutto quello che si può inserire oramai in uno smartphone.

Oltre a questo, il Play Store è un elemento determinante, dato che rappresenta il market digitale più famoso al mondo, con diverse applicazioni e giochi che offrono divertimento alle persone ed affiancano le stesse anche sul lavoro, grazie ad App veramente potenti.

Purtroppo alcune app sono a pagamento, anche se modesto, proprio per ripagare del proprio lavoro i programmatori che ne rilasciano, spesso, versioni free e pro.

Consapevole di tutti questi aspetti, Google sta cercando sempre più d’incentivare le persone a scaricare le App, dato che il mercato vive una fase di stanca. A questo titolo, oggi martedì 9 luglio, fino alle ore 24, alcune applicazioni a pagamento saranno scaricabili gratis.

Occorre quindi sbrigarsi, prendete in mano il vostro smartphone, aprite il Play Store, cercate queste App e scaricate le versioni a pagamento, oggi gratis, se vi interessano, prescindendo dalla categoria di cui necessitate:

Guitar Tiles Pro – DOn’t Miss tiles open 260 songs

SecurePass

Tower Builder

CELL 13

I sinonimi e contrari Treccani

La caccia al tesoro perduto

Msafe Pro

Occhi aperti poi! Domani potrebbero essere altre le app a pagamento scaricabili gratis!