Ottima notizia per le mamme che hanno appena avuto un figlio e vogliono ristorarsi con una vacanza rilassante al mare per ritemprarsi delle fatiche della gestazione e del parto. Il Bonus per le neomamme prevede un ombrellone e due lettini gratis, ma non è certamente valido ovunque e occorrono requisiti particolari per ottenerlo.

Di certo, è un’opportunità più unica che rara, visti gli attuali prezzi di chi vuole trascorrere una vacanza al mare, in un lido pulito, attrezzato con disponibili tutti i comfort che si addicono a chi ha già dovuto penare, ma è stata gratificata dal dono più bello del mondo: un figlio, una figlia o magari dei gemelli.

L’iniziativa è stata intrapresa da alcuni stabilimenti balnerari ubicati nelle spiagge più conosciute del litorale veneto, ad esempio Bibione, Caorle, Eraclea e la sempreverde Jesolo e nasce dalla collaborazione tra l’azienda sanitaria e l’associazione Unionmare Veneto che coinvolge numerosi gestori degli stabilimenti balneari, con il beneplacito appoggio della Banca San Biagio Veneto orientale.

L’iniziativa si rivolge alle mamme che hanno partorito, o vogliono partorire in uno dei due centri dell’Azienda Sanitaria Veneta, localizzati a San Donà di Piave e Portogruaro, con lo scopo, non certo celato, d’incentivare la natività in questi centri, nonché promuovere l’accesso di un turismo sempre più massiccio sugli 80 km di spiagge attrezzate del litorale veneto, una localizzazione turistica i cui dati medi sono estremamente buoni (4 milioni di arrivi in media all’anno e 25 milioni di presenze uniche).

Coloro che partoriranno in queste due strutture, riceveranno un voucher finalizzato all’ottenimento di un ombrellone e due lettini per due settimane, spendibile sia nell’estate 2019 oramai alle porte, sia in quella 2020, con l’invito a prenotare con almeno due settimane di preavviso, sia per ottenere un ombrellone al posto desiderato , sia per trovare posto, soprattutto in alta stagione.

In concomitanza all’iniziativa, alle neomamme saranno consegnati degli opuscoli riportanti utili indicazioni per una esposizione sicura al sole e la salvaguardia dai danni dei raggi ultravioletti UVa e UVb per sé e per la propria prole. Il mare aiuta lo sviluppo e la socializzazione dei bambini, ma come tutte le cose, va affrontato con cognizione di causa, informandosi preventivamente sui rischi e sulle pratiche da ottemperare per un corretto svolgimento delle proprie vacanze.

Gli organizzatori sperano che questa iniziativa abbia un effetto domino e venga emulata anche da altre associazioni e territori, conidividendo un progetto unico che, se ben fatto e con risultati soddisfacenti, potrebbe essere ripetuto anche a livello nazionale.