Dal punto di vista tecnologia, l’umanità si trova ad un passo dall’abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili che ha caratterizzato l’economia dei secoli passati, contraddistinguendo le passate rivoluzioni industriali.

Serve discontinuità con il passato, per andare oltre la tecnologia più performante riferita alle batterie elettriche, ossia quella maggiormente utilizzata con gli ioni di litio: tecnologia che pare satura in termini di efficacia ed efficienza, oltre ad avere problematiche e criticità ancora irrisolte.

Le batterie agli ioni di litio, infatti, sono pesanti, ingombranti, non sono molto capienti in termini di amperaggio e soprattutto necessitano di lunghi tempi per la ricarica, cosa che limita moltissimo l’espansione di tutti i prodotti basati sull’elettrico. Dulcis in fundo, possono incendiarsi.

Caratteristiche che alcuni studiosi stanno cercando di eliminare, proprio per agevolare le nuove soluzioni riferibili alla cosiddetta green economy.

I ricercatori della Stanford University e della SLAC National Accelerator Laboratory hanno sviluppato un rivestimento particolare destinato alle batterie ricaricabili in litio metallico che consentirebbe di risolvere un annoso problema.

Il litio metallico, infatti, è potenzialmente superiore come tecnologia a quella degli ioni di litio: ad esempio, consentirebbe un guadagno di potenza pari al 30% in più per ogni chilo (circa un terzo).

Lo studente Ph. D. di Stanford, David Mackanic, coatore della ricerca, ritiene oramai al termine la tecnologia agli ioni di litio convenzionale ed è indispensabile rispondere alle richieste del mercato e delle industrie sviluppando nuove soluzioni di batterie che soddisfino requisiti di densità superiori.

La causa scatenante gli incendi per quanto concerne le batterie sono i cosiddetti dendriti, strutture ad albero caratteristiche di cristalli che si formano durante i processi chimici sui metalli e sulle leghe. Queste formazioni microscopiche sono tanto invisibili quanto pericolose.

Il team, per ovviare a questo problema, ha sperimentato un nuovo tipo di rivestimento sull’anodo di una batteria al litio metallico, il punto in cui si formano maggiormente i dendriti.

Dopo 160 cicli di carica, le celle a litio metallico disponevano ancora del’85% della potenza iniziale. Quelle a litio metallico standard, dopo lo stesso numero di cicli, riducevano la potenza al 30%: nonostante fossero immuni dal rischio di incendi ed esplosioni, non erano utilizzabili.

Il nuovo rivestimento, dunque, rispetto a quelli passati, consentirebbe la stessa riduzione del rischio e l’efficacia /efficienza della batteria agli ioni metallici. In ogni caso la ricerca è ancora nella sua fase embrionale, quindi potrebbero esserci ulteriori miglioramenti futuri sempre basati su questa nuova tecnologia, così come affermato da un altro studente Ph. D. facente parte la ricerca, al secolo Zhiao Yu.

Se da un lato continua la diatriba sul combustibile fossile e sulla svolta epocale elettrica, la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni va avanti. Ad esempio la densità di stoccaggio delle batterie allo stato solido è stata recentemente raddoppiata, proprio grazie al lavoro di altri ricercatori e scienziati.

Il futuro è elettrico.