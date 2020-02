Il futuro della mobilità è sempre più smart e verte verso una convergenza di quei servizi pubblici e privati inglobati in un unico grande contenitore, ossia la guida autonoma. Nel prossimo futuro, difatti, non esisteranno probabilmente più tassisti, pullman o mezzi pubblici, ma ci saranno mezzi di proprietà o utilizzati da società di noleggio o di servizio, che ci verranno a prendere e ci porteranno, guidando senza da sole, direttamente a destinazione.

In quest’ottica, tantissime società automobilistiche stanno lavorando per abbracciare questo futuro dedicato sempre più all’automatismo. Qualcosa di molto bello e avveniristico, anche se le ripercussioni sul mondo del lavoro e sulla società, con una crescita demografica comunque alta, sottolinea alcune problematiche sulle quali sarebbe opportuno porre l’accento.





Il progresso tecnologico non va fermato, anzi, va incentivato, ma l’uomo deve anche interrogarsi, presto o tardi, sulla reale efficacia del sistema economico in cui stiamo vivendo, quando oramai la ricchezza è concentrata, in modo disfunzionale, in mano a pochi e palesa una certa saturazione del tutto.

Al di là delle polemiche filosofiche, il progetto a guida autonoma di cui vogliamo parlare è quello della Nissan. La casa nipponica di recente al centro della cronaca per l’asse con Renault, Mitsubishi e la fuga rocambolesca di Ghosn, sta comunque proseguendo la sua attività di ricerca e sviluppo nel mondo dell’ingegneria informatica e robotica cui tanto avvezzi sono naturalmente i giapponesi.

Questo lavoro, però, non parla solo la lingua dei pittogrammi orientali, ma quella internazionale inglese perché in Inghilterra si sta portando avanti il progetto “Human Drive” utilizzando una Nissan Leaf predisposta per guidare in completo automatismo tra le strade britanniche.

Il Progetto

Il progetto Human Drive ha avuto un buon numero di finanziamenti, raggiungendo la cifra di 13,5 milioni di Sterline arrivati e sottoscritti da diversi investitori istituzionali (Governo Britannico con il Centre for Connected and Autonomous Vehicle, acronimo CCAV), oltre partner privati (Innovate UK e altri nove soggetti).

Il progetto è diviso in due macro parti:

Grand Drive. Il viaggio di 370 Km a bordo dell’auto elettrica Nissan Leaf che guidava da sola.

Test su Circuito di Prova. Grazie al machine learning (capacità della macchina di imparare) e dall’Intelligenza Artificiale applicata, al fine di migliorare l’esperienza dell’utilizzatore, la cosiddetta user experience.

Le Nissan Leaf prototipate per questo progetto, hanno subito qualche modifica e sono state dotate di diverse strumentazioni e vari sensori quali:

GPS.

Radar.

LIDAR (Tecnica di telerilevamento che consente di determinare distanze di oggetti e ostacoli utilizzando il laser).

Telecamere.

Grazie a tutta questa strumentazione, il sistema di bordo è in grado di realizzare una mappa 3D in tempo reale dell’ambiente circostante e avere una percezione completa dello spazio, dei segnali stradali, della strada stessa e di tutti gli elementi presenti su di essa o che stanno per impegnarla (ad esempio ciclisti e pedoni che vogliono attraversare).

In questo modo, il computer di bordo, grazie all’intelligenza artificiale integrata, riesce a prendere le migliori decisioni possibili sulla base dei dati in suo possesso e delle informazioni/input che riceve.

Il Viaggio di 370 Km e il Circuito

Così come previsto, per sviluppare un sistema avanzato di controllo per tutti i veicoli che utilizzeranno la guida autonoma, ci si è avvalsi dell’ausilio di tecnologie davvero incredibili, seguiti da test e dati con i quali gli ingegneri hanno elaborato un sistema di guida per poi testarlo sul campo.

Mediante vari scenari di guida con diversi accadimenti per capire come la macchina rispondesse a tutti gli imprevisti e le eventualità, si è iniziato un viaggio lungo 370 km da Cranfield, nel Bedfordshire fino a Sunderland.

Il veicolo a guida autonoma ha dovuto superare numerosi casi estremi, esempio, si è immesso in strade di campagne, ha dovuto prendere decisioni circa il da farsi trovandosi su altre vie senza segnaletica o quasi, si è immesso in nuove soluzioni stradali moderne, quali rotonde e ha avuto anche accesso alla strada a scorrimento veloce, l’autostrada.

Come previsto dalla seconda parte di HumanDrive, invece, i tecnici e gli ingegneri che lavorano per questo progetto hanno posto l’accento sull’intelligenza Artificiale e sulla machine learning al fine di migliorare l’esperienza di guida e il comfort delle persone a bordo, ossia dei passeggeri.

Per questo, si è passati dalle strade urbane al circuito cercando di capire come insegnare al sistema uno stile di guida che potesse avere il minor impatto negativo possibile, anzi, favorire il godimento del viaggio stesso agli utilizzatori.

Il futuro, come recitava un antico claim, è già qui?